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15 листопада 2019, Київ 15:48
Новини | Суспільство

Пункти перетину адмінкордону з Кримом «Каланчак» і «Чонгар» відновили роботу

Оновлений КПВВ «Чонгар» на адмінкордоні з Кримом

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Пункти перетину на адміністративному кордоні з анексованим Кримом «Каланчак» і «Чонгар» відновили роботу 15 листопада, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ці пункти знову відкрилися після реконструкції. Контрольний пункт «Чаплинка» у цей час продовжував роботу в штатному режимі.

Як повідомив голова Херсонської області Юрій Гусєв, на КПВВ «Чонгар» ще триває оснащення сервісної зони.

пункт «Чонгар» здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів та близько 800 транспортних засобів на добу
пункт «Чонгар» здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів та близько 800 транспортних засобів на добу

«На території вже змонтовані маталеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв і тому подібне. Триває низка супутніх робіт, зокрема з благоустрою прилеглої території», – сказав Гусєв.​

За його словами, пункт «Чонгар» здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів та близько 800 транспортних засобів на добу.

Будівництво другої черги цього пункту в’їзду та виїзду на окуповану територію має завершитися до 20 грудня.

Читайте також: У Криму російські прикордонники закрили пункт пропуску на адмінкордоні з Херсонщиною​

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомляв про початок роботи 20 вересня.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

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