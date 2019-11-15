Пункти перетину адмінкордону з Кримом «Каланчак» і «Чонгар» відновили роботу

Пункти перетину на адміністративному кордоні з анексованим Кримом «Каланчак» і «Чонгар» відновили роботу 15 листопада, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ці пункти знову відкрилися після реконструкції. Контрольний пункт «Чаплинка» у цей час продовжував роботу в штатному режимі.

Як повідомив голова Херсонської області Юрій Гусєв, на КПВВ «Чонгар» ще триває оснащення сервісної зони.

«На території вже змонтовані маталеві конструкції будівель автостанції, центру надання адміністративних послуг, приміщення для відпочинку водіїв і тому подібне. Триває низка супутніх робіт, зокрема з благоустрою прилеглої території», – сказав Гусєв.​

За його словами, пункт «Чонгар» здатен пропускати до 4 тисяч пішоходів та близько 800 транспортних засобів на добу.

Будівництво другої черги цього пункту в’їзду та виїзду на окуповану територію має завершитися до 20 грудня.

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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомляв про початок роботи 20 вересня.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».