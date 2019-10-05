ДПСУ: з початку року адмінкордон з окупованим Кримом перетнули понад 2 мільйони громадян

За дев’ять місяців від початку 2019 року адмінкордон з окупованим Росією Кримом перетнули трохи більше 2 мільйонів громадян. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Кількість громадян, які перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим за 9 місяців 2019 року залишається на рівні минулого року», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, на що 1% громадян більше перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.

Як проінформували у ДПСУ, у порівнянні з 2015 роком – кількість громадян, які перетинають адмінкордон в обох напрямках, знизилась на 16% – приблизно на 400 тисяч.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».