Кількість громадян на адмінкордоні з Кримом така ж, як і торік – прикордонники

Кількість громадян на адмінкордоні між Херсонською областю та анексованим Росією Кримом у порівнянні з минулим роком не змінилася, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на помічника начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України Максима Сороку.

«Станом на 16:00 (24 серпня) всі контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі. Кількість громадян, що перетинають адмінкордон в середньому за добу, в серпні становить близько 12 тисяч осіб у обидва напрямки і є на рівні минулого року. Черг або накопичень транспортних засобів на КПВВ немає», – повідомив Сорока.

Він додав, за інформацією громадян, які перетинають адмінкордон через КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка», співробітники ФСБ Росії, як і 23 серпня, продовжують особливо ретельний огляд майже всіх транспортних засобів, через що відбувається скупчення автомобілів при в’їзді на анексований півострів.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду ‒ «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».