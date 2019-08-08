У липні збільшилася кількість людей, які перетнули адмінкордон із Кримом – МінТОТ

У липні збільшилася кількість людей, які перетинають адміністративний кордон між анексованим Росією Кримом і Херсонською областю, повідомляє пресслужба Міністерства України у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

«У порівнянні з червнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 33,31%, а також збільшилася кількість перетинів транспортних засобів на 38,09%», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними відомства, за місяць адмінкордон перетнули понад 347 тисяч людей і майже 58 тисяч автомобілів.

При цьому в міністерстві відзначили, що громадяни, які живуть в анексованому Криму, їздять на материкову частину України, щоб відвідати сім’ю, купити необхідні товари, а також отримати потрібні їм послуги.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».