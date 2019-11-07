Прикордонне управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомляє про тимчасове закриття свого пункту пропуску «Армянськ». Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на російську спецслужбу, закриття пункту пропуску пов’язане з «обмеженнями» українських прикордонників на адмінкордоні. Повідомляється, що інші автомобільні пункти пропуску працюють у штатному режимі.

За даними російських прикордонників, за попередню добу адмінкордон в пункті пропуску «Армянськ» перетнули близько 2,4 тисячі громадян.

Раніше в Держприкордонслужбі України попередили, що на адмінкордоні Криму з Херсонською областю, в пункті пропуску «Каланчак», 7 листопада з 8:00 припиняють пропуск громадян.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».



