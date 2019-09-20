На адмінкордоні з Кримом почали будувати нові пункти пропуску – голова Херсонщини

На адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю почали будувати нові контрольно-пропускні пункти, повідомляє голова Херсонської області Юрій Гусєв.

Інформація про це розміщена на сайті Херсонської облдержадміністрації.

За словами Гусєва, будівництво нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» почали 20 вересня. Роботи триватимуть до листопада.

«Вже сьогодні почалися роботи на об’єктах для своєчасного і якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» до 15 листопада», – зазначив Гусєв.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Криму, на під’їзді до російського пункту пропуску «Армянськ» біля адмінкордону півострова з Херсонською областю, встановили контрольно-пропускний пункт і шлагбаум.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».