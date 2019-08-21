На «Чонгарі» утворилася черга з понад 500 осіб у напрямку Криму

На адміністративному кордоні Херсонської області з анексованим Кримом на пункті пропуску «Чонгар» вдень 21 серпня утворилася черга з понад 500 осіб. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, люди стояли в черзі до паспортного контролю в бік Криму приблизно три години через те, що на паспортному контролі працювало всього одне вікно.

Як повідомив представник Держприкордонслужби України Максим Сорока, черга зібралася через наплив людей, які приїхали з поїзда «Київ – Новоолексіївка». Станом на 16:00, черги вже не було.

«Є такі моменти, коли приходить поїзд у Новоолексіївку. Частина людей прямує до Криму. Є такі, які повертаються, а є такі, що їдуть назад. Трапляється, що вони одночасно прибувають на КПВВ. Кажуть, що там одне віконце працює. Так не буває. У нас влітку працює по два віконця. Коли йде додатковий наплив, то організовуються додаткові місця. В середньому на одну людину йде до 30 секунд», – пояснив Сорока.

Раніше в прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації повідомили, що пункти пропуску «Каланчак» і «Чонгар» на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонщиною планують облаштувати до 15 листопада.

13 липня голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що встигне облаштувати «дві якісні режимні зони на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» до 15 листопада. До 31 грудня, за його словами, проект буде реалізований в повному обсязі –разом з автовокзалами і сервісними центрами.