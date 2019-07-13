Зеленський закликає облаштувати КПВВ на адмінмежі з Кримом до 20 грудня

Президент України Володимир Зеленський закликає до 20 грудня облаштувати контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом. В іншому випадку він погрожує звільнити новопризначеного голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Голова ОДА зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.

Натомість президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня цього року.

«Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно», – заявив Зеленський.

Як повідомляє сайт Офісу президента, учасники наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак» розповіли Зеленському, що для реалізації першого етапу проекту буде достатньо вже виділених для цього 100 мільйонів гривень. Натомість поки у держбюджеті не передбачені 70 мільйонів гривень для другого етапу. Президент пообіцяв посприяти, щоб облаштування КПВВ профінансовали повністю.