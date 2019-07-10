Севастополець оскаржує в суді правила перетину адмінкордону з анексованим Кримом

Житель Севастополя звернувся з позовом до українського суду про визнання недійсними окремих положень постанови Кабінету міністрів України, яка регулює порядок в’їзду-виїзду в анексований Росією Крим. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, де 10 липня відбулося підготовче засідання за цим позовом.

Як йдеться в повідомленні, «позивач оскаржує закріплене постановою положення про те, що в’їзд і виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягнули 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта, або проїзного документа дитини».

Така вимога, на думку позивача, «порушує права його сина на свободу пересування і штучно обмежує можливості отримання документа, що підтверджує громадянство».

Повідомляється, що 10 липня суд розглянув подані сторонами клопотання й оголосив перерву в розгляді справи до 1 серпня 2019 року «для з’ясування окремих обставин».

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Ім’я і прізвище позивача в повідомленні не вказані.

Після анексії Криму Росією в 2014 році між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінмежі з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».