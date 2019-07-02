«Великі очікування за невеликих повноважень» ‒ кримчани про нового представника президента України в АРК

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський призначив постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича. Новий представник президента України в АРК наголосив, що пріоритетом у його роботі будуть кримчани.

Серед основних напрямків у діяльності він також виділив формування «кримського порядку денного» для президента України й аналітичну роботу зі збору інформації.

«Найголовніше – це люди. Це кримчани. Тобто максимально намагатися зробити так, щоб кримчанам було комфортно з Україною. Мені дуже подобається меседж пана президента про те, що ми реінтегруємо не тільки території – ми, перш за все, реінтегруємо людей», – сказав Антон Кориневич.

Крим.Реалії запитали думку кримських активістів про призначення нового постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим і про те, на що цьому відомству потрібно звернути увагу в своїй роботі.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що президентові України Володимирові Зеленському потрібно було порадитися з Меджлісом кримськотатарського народу при призначенні свого представника в АРК.

Президент, на жаль, наступає на ті самі граблі, які «дали в лоб» усім попереднім президентам. Він не радиться

«Президент, на жаль, наступає на ті самі граблі, які «дали в лоб» усім попереднім президентам. Він не радиться. В цьому випадку я маю на увазі Меджліс, представників кримськотатарського народу. Зеленський навіть не порадився. Кримськотатарський народ, корінний в Україні, досі не реалізував право на самовизначення – невід’ємне право кожного народу. Ми чекаємо від нового президента розуміння в цьому питанні», – сказав Ільмі Умеров.

Коментуючи заяву Кориневича про «реінтеграцію не тільки території, але й людей», Умеров висловив незгоду з цією тезою. Він нагадав про те, що в Криму живуть також і колишні українські держслужбовці та силовики, які після 2014 року перейшли на роботу в російські відомства.

Очікувати від частини населення, що воно змінить свою думку, якщо будемо робити їм комфортно, – це утопія

«Очікувати від частини населення, що воно змінить свою думку, якщо будемо робити їм комфортно, – це утопія. А може, пропонується робити комфортно 80–90% держслужбовцям, які перейшли в російські структури? Серед інших: працівники представницької і виконавчої влади, військовослужбовці, міліція, СБУ, прокуратура, суди? Вони масового перейшли на бік Росії і тепер служать їй», – наголосив Умеров.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу висловив упевненість у тому, що Україні необхідно керуватися принципами дотримання законів, міжнародного права й територіальної цілісності країни.

Реінтегрувати людей не треба, вони істоти розумні, розберуться

«Боротися і воювати необхідно за територію, за землю, за непорушність кордонів. Після відновлення територіальної цілісності України і створення кримськотатарської автономії будуть гарантовані всі передбачені законодавством права людини. Все має бути за законом. А ось наскільки кому «комфортно», кожен нехай вирішує сам. Реінтегрувати людей не треба, вони істоти розумні, розберуться», – зазначив Ільмі Умеров.

Керівник Ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Алі Озенбаш вважає, що у представництва президента України в АРК недостатньо повноважень, тому не варто чекати великих досягнень.

«Представництво президента України в Автономній Республіці Крим – такий же атавізм, як і сучасний інститут «губернаторства». Це чи не найбільш марна державна структура. Аби не виглядати голослівним, пропоную прочитати закон. З моменту її створення президентом Кучмою мені не відомо про жодне її досягнення. Це при тому, що я ніколи не був стороннім спостерігачем і неодноразово намагався постпредів залучити», – каже Озенбаш.

На думку кримськотатарського громадського активіста, колишнього інженера цивільної авіації Нурі Бейтулаєва, кримчан турбує невизначеність у питаннях процедури повернення півострова під контроль України і те, як це позначиться на житті кожного кримчанина.

Україна досі не пояснила, що чекає на кожного кримчанина, що станеться з його майном, пенсією, землею, бізнесом

«Українська держава досі офіційно так і не повідомила, як саме вона має намір повертати Крим під свою юрисдикцію. Україна досі не пояснила, що в цьому випадку чекає на кожного кримчанина: що станеться з його майном, зарплатнею, пенсією, землею, документами, бізнесом, стажем роботи. Чи переслідуватимуть його за роботу в сільраді, кримському міністерстві і таке інше. Чіткі та зрозумілі відповіді на ці запитання вплинуть на кожного кримчанина», – зазначив Нурі Бейтулаєв.

На думку кримськотатарського активіста Ісмаїла Рамазанова, кримчани чекають від нового представника президента України в Криму конкретики у вирішенні їхніх нагальних проблем. Також, за його словами, необхідні програми допомоги вимушеним переселенцям із Криму. Водночас Рамазанов висловив думку, що цим відомством має керувати людина, яка добре вивчила ситуацію в Криму.

Чому я не знаю людину, яку президент поставив на цю посаду? Чи знає він, що відбувається в Криму

«Чому я не знаю людину, яку президент поставив на цю посаду? Чи знає він, що відбувається в Криму, якщо у нього там немає своїх джерел? Упевнений, що він не розуміє ще всієї складності ситуації в Криму. Чому призначили не кримчанина? Але маємо, що маємо, будемо сприяти йому. Може, він буде ефективним керівником. Меджліс кримськотатарського народу також висловив готовність допомагати новому постпредові президента в АРК. Час усе покаже», – повідомив активіст.

Кримськотатарський активіст Різа Асанов у коментарі Крим.Реалії привітав бажання Антона Кориневича орієнтуватися на кримчан у своїй роботі.

«За п’ять років Україна втратила довіру багатьох своїх громадян. Особливе ставлення на кордоні, штучні причіпки, ніби звичайні люди здали Крим… Мене зрозуміє той, хто хоч раз перетинав адмінкордон із Кримом», – розповів активіст.

Активістка руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмова розповіла Крим.Реалії, що чекає від ставленика президента ініціатив щодо полегшення для кримчан процедур відкриття банківських рахунків, переоформлення документів на материковій частині України.

Кримськотатарський активіст Едем Дудаков, коментуючи заяву представника президента України в АРК, критично оцінює перспективи реінтеграції кримчан з-поміж прихильників «русского міра».

Кого він має на увазі? Якщо адептів «русского міра», то даремно старається

«Кримчани – це занадто узагальнено. Кого він має на увазі? Якщо адептів «русского міра», то даремно старається. Подивіться на країни Балтії. Змогли вони перевиховати переселенців із Росії за 25 років? Ні. Вони досі не знають і не хочуть знати державні мови цих країн. За кого вони виступають на будь-яких політичних подіях – за Путіна. Тобто вони хочуть жити в успішній країні, але орієнтувати цю країну на «русскій мір», – провів паралель активіст.

Кримськотатарський активіст Недім Халілов зазначив, що не всі кримчани визнають право на самовизначення корінного народу півострова – кримських татар.

«Які ж вони кримчани? Вони колоністи. Вони тільки тоді зможуть відносити себе до кримчан і завоюють нашу довіру та повагу, коли усвідомлять і почнуть поважати наше право на батьківщину – Крим», – наголосив Халілов.

Довідка: Антон Кориневич 25 червня був призначений постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим.

Антон Кориневич – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.