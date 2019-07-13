Зеленський призначив головою Херсонської ОДА Юрія Гусєва

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Президент повідомив про це під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» у Херсонській області.

Гусєв заявив, що працівники районних державних адміністрацій шукатимуть через програму Lift (ініціатива, спрямована на створення соціальних ліфтів для нових людей у політиці).

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв був 41-м номером у списку «Слуги народу», однак згодом відмовився від участі в дострокових парламентських виборах. За його словами, причиною стала «інформаційна атака» на нього.

Нині покійний народний депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук заявляв, що Гусєв мав сумнівну репутацію на посаді заступника міністра оборони. Зокрема, він був фігурантом скандалу про купівлю палива за завищеною ціною.