Ексзаступник міністра оборони Гусєв очолить Херсонську область – Арахамія

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який вирішив не брати участі у парламентських виборах за списком партії «Слуга народу», найімовірніше очолить Херсонську область. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку «Слуги народу» Давид Арахамія.

«Він і піде на керівника області… Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення», – сказав Арахамія.

Гусєв хоч і вирішив не балотуватися до парламенту, однак залишається у команді президента Зеленського, зазначив він.

«На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду – ред.). Це його особисте рішення… Команда президента – це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти «губернатором», хтось може піти представником», – розповів Арахамія.

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Юрій Гусєв був 41-м номером у списку «Слуги народу». 12 червня він підтвердив свою відмову балотуватися на парламентських виборах. За його словами, причиною стала «інформаційна атака» на нього.

Напередодні депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук заявив, що Гусєв мав сумнівну репутацію на посаді заступника міністра оборони, бо зокрема був фігурантом скандалу про купівлю палива за завищеною ціною.