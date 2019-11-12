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Долгие очереди, запрет на провоз вещей и товаров, система пропусков и разрешительные документы. Всё это реалии, в которых вынуждены жить те, кто пересекает линию разграничения с оккупированными территориями Донбасса. В конце октябре должны были заработать новые правила пересечения КПВВ, однако постановление №815 с новыми правилами отложили до 29 ноября, чтобы усовершенствовать систему. Что нужно изменить, и как будут реализовываться новые правила?

Новый порядок пересечения линии разграничения так и не вступил в силу. Следующая дата – 29 ноября, так как постановление отправлено на доработку. Правозащитники и представители власти сошлись во мнении, что в постановлении есть недочёты, которые стоит исправить. Касается это как условий пересечения КПВВ, так и разрешительных документов.

По мнению внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, необходимо создать благоприятные условия на блокпостах, чтобы люди не испытывали дискомфорта при пересечении линии разграничения.

Моя мечта – чтобы КПВВ не стало вообще



«Моя мечта – чтобы КПВВ не стало вообще. Чтобы страна опять была единой, чтобы ничего не мешало перемещаться по территории. Мы много говорим о единстве, но знаете, когда подъезжаешь к КПВВ, равенство и единство куда-то уходят на другой план: особый режим пропуска, подтверждение личности, предметов, разрешённых к провозу. Это всё давит на человека. Неужели меры безопасности противоречат желанию привезти себе мёд или орехи, или побаловать ребёнка новой игрушкой? Безусловно, контроль безопасности – это важно, но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей», – говорит Сивохо, замечая, что улучшения на КПВВ с украинской стороны всё же есть, однако есть над чем работать. По мнению советника секретаря СНБО, на КПВВ необходимо упростить режим пропуска для детей, чтобы они не выстаивали с родителями долгие очереди, а также создать условия для комфортного пребывания пересекающих линию разграничения с маленькими детьми.

Кроме того, нужно упростить пропуск для пенсионеров, так как 60 процентов пересекающих линию – это именно они, говорит Сивохо: «Страшные цифры: за 2018 год умерло 50 человек, проходя процедуру, и 34 за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы очередями машин. Чем лучше мы будем создавать условия для людей, тем выше мы поднимем реноме своей страны».

Помимо упрощения порядка пересечения линии разграничения, следует пересмотреть и ряд других проблем, акцентируют внимание правозащитники. В первую очередь стоит упростить пропускную систему, говорит глава общественного холдинга «Група Впливу»Татьяна Дурнева.

До сих пор вызывают много коррупционных рисков на КПВВ,



«Все КПВВ уже давно оборудованы системой «Гарт», но при этом в середине страны мы ещё и используем разрешительную систему СБУ. Человек обязан подать свои документы и получить разрешение, чтобы проехать. Хоть на сегодняшний день пропуска и бессрочные, но до сих пор вызывают много коррупционных рисков на КПВВ, к тому же увеличивают время прохождения блокпостов», – говорит Дурнева. Кроме того, система периодически даёт сбой, и это снова увеличивает нагрузку на КПВВ, так как каждого человека ищут в разрешительной системе, и при сбое время подтверждения значительно увеличивается.

Ещё одной причиной отсрочки нового порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми. Новый порядок предусматривает, что единственным документом для въезда и выезда детей в возрасте до 14 лет с оккупированных территорий должно быть загранпаспорт, говорит говорит Алена Лунева, адвокационный менеджер центра прав человека «Зміна».

Предлагаем вернуть свидетельство о рождении в список документов, на основании которых ребенок может пересекать линию разграничения.



«Это нововведение было крайне негативно воспринято жителями оккупированных территорий, потому что теперь для выезда ребенка семья имела оформить паспорт, который стоит почти 700 гривен. К тому же, в связи с ажиотажем, подать документы для оформления паспорта в Донецкой и Луганской областях практически невозможно. Мы предлагаем вернуть свидетельство о рождении в список документов, на основании которых ребенок может пересекать линию разграничения. Это позволит снизить социальное напряжение, при этом не повлияет на ситуацию с безопасностью. Такая позиция нашла поддержку всех заинтересованных органов власти, поэтому, надеемся, что соответствующие изменения будут приняты правительством», – говорит Лунева.

Кроме того, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне-перемещённых лиц планирует пересмотреть список вещей, разрешённых к провезению с подконтрольной территории на неподконтрольную. Вместо этого, должен появится список вещей и товаров, запрещённых к провозу.

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