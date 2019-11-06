​Квартал: від 95-го до урядового. Кадровий резерв Зеленського

Йдучи в президенти, Володимир Зеленський гучно засуджував кадрову політику Петра Порошенка через те, що той призначав на державні посади своїх друзів, бізнес-партнерів та менеджерів компанії «Рошен». Натомість, ставши главою держави, Зеленський демонструє ідентичний кадровий підхід – призначає на посади своїх давніх друзів, бізнес-партнерів та колег по «Кварталу». За півроку каденції Зеленського колишні співробітники ООО «Квартал 95» з'явилися в Офісі президента, парламенті та силових структурах.

Скільки ж, в результаті, людей з 95-го кварталу переїхало до урядового кварталу? Чим конкретно вони там займаються та яка їхня роль в управлінні державою?

«Квартал» в Офісі президента

Сергій Шефір – багаторічний товариш та бізнес-партнер Володимира Зеленського, співвласник студії «Квартал 95», фактично, стояв у витоків «Кварталу» – ще з часів гри в КВН. Cценарист та продюсер низки серіалів «Кварталу», зокрема «Свати» та «Слуга народу». Шефір вважається найбільш наближеним до Володимира Зеленського. Його називали головним претендентом на посаду глави Офісу президента, яку, згодом, зайняв Андрій Богдан.

Натомість, Сергій Шефір отримав посаду першого помічника президента Зеленського. Шефір, фактично, «права рука» президента, відповідає за організацію роботи глави держави.

«Моя задача, крім основної роботи, в тому, щоб Володимир у політиці залишався людиною. Це основна задача, щоб у політиці з’явилися порядні люди. Корона в нього вже і так ніколи не виросте, тому що він був достатньо популярною людиною», – прокоментував Сергій Шефір своє призначення у програмі «Світське життя».

Сергій Трофімов – перший заступник керівника Офісу президента, тобто – Андрія Богдана. До призначення на посаду в ОП, Трофімов працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95»

В Офісі президента Сергій Трофімов відповідає за співпрацю з регіонами по лінії обласних та районних держадміністрацій. Враженнями про свою нову роботу Трофімов поділився в інтерв'ю виданню «Українська правда».

«Це просто з ніг на голову. Я себе відчуваю, як Нео у кінофільмі «Матриця», який їде в авто і каже: «Я тут гуляв, тут відвідував кафе, тут проводив час», – сказав Трофімов.

Юрій Костюк – у минулому працював сценаристом студії «Квартал 95». Нині – заступник керівника офісу президента. Сфера його обов'язків – інформаційна політика – усе, що пов'язано з креативом та комунікаціями.

Чим професійні обов'язки Костюка відрізняються від функцій Кирила Тимошенка –​ іншого заступника керівника Офісу президента, який також відповідає за інформаційну політику?

«Відрізняються цілковито. Сфера відповідальності Кирила – це інформаційна політика. Я долучаюся, коли потрібно – наприклад, коли мова йде про більш стратегічні речі, коли говоримо про інформаційну стратегію держави, коли робимо відкриті чи закриті зустрічі з журналістами. Тобто повністю інформаційною політикою в класичному сенсі – комунікацією зі ЗМІ, побудова роботи відділу, райтери, фотографи, оператори тощо – займається Кирило. І тут в нас немає абсолютно ніяких перетинів, конфліктів чи непорозумінь. Кирило – один із найкращих організаторів процесу серед тих, кого я знаю. Я долучаюся, наприклад, коли ми шукали прессекретаря президенту. Але тоді не тільки я долучався. Нас було 5-6 людей. Я також долучаюся, коли, наприклад, мова йде про виступи президента, – сказав Юрій Костюк в інтерв'ю «Громадського».

Ще один співробітник Офісу президента, а раніше колега Зеленського по «Кварталу» – Ірина Побєдоносцева. Побєдоносцева, за фахом, кінознавець. У «Кварталі» вона обіймала посаду директора з розвитку. На час передвиборчої кампанії працювала керівником пресслужби штабу Зеленського.

В інтерв'ю видання «Новое время», у травні цього року, Юрій Костюк заявив, що Побєдоносцева стане главою департаменту інформаційної політики Офісу президента.

Сама Ірина Побєдоносцева в коментарі Радіо Свобода повідомила, що наразі вона – головний консультант Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України. Побєдоносцева також сказала, що у «Кварталі» більше не працює.

Довідка: Після того, як Адміністрацію президента перейменували на Офіс президента, «департамент» став називатися «директоратом.

«Квартал» у Службі безпеки України

Йдучи в президенти, Володимир Зеленський до останнього не називав імен членів своєї команди. Він обмежувався загальними епітетами, на кшталт «кращі професіонали» або «сильні фахівці». І лише за два дні до другого туру президентських виборів, в ефірі програми «Право на владу», на телеканалі «1+1» Зеленський представив членів своєї команди. Серед них, зокрема, був колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, лікар Євген Комаровський, фахівець з безпеки та оборони — Іван Апаршин.

«Це експерти. Це – моя команда. Професійні люди, фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в Адміністрацію президента», – заявляв тоді Володимир Зеленский.

Цікаво, що серед представлених тоді людей майже не було колег по «Кварталу». Єдиний «кварталівець», який вийшов у складі команди Зеленського – Іван Баканов – на той час лідер політичної партії «Слуга народу», яку він, на той час очолював.

Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського, в минулому – керівник та юрист студії «Квартал 95».

Коли, у травні цього року, очільником партії «Слуга народу» було призначено Дмитра Разумкова, Іван Баканов переїхав до СБУ. Спочатку Зеленський призначив його першим заступником голови Служби безпеки України. Згодом, 29 серпня 2019 року, на першому засіданні Верховної Ради IX скликання, Баканова офіційно затвердили очільником СБУ.

Зеленський призначив Баканова главою СБУ рівно через три місяці після того, як будучи кандидатом у президенти записав відеозвернення, де закликав українців пропонувати фахівців на посади прем'єр-міністра, генерального прокурора та голови СБУ.

«Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума, чи армійського друга. Чому так відбувається вже 28 років», – риторично запитував Володимир Зеленський інтернет-користувачів

Цікаво, що ставши главою СБУ, Іван Баканов, як і його попередники, посилаючись на 52 статтю Закону «Про запобігання корупції», відмовився відкривати свою декларацію про доходи.

«Квартал» в РНБО

Шоумен, комік та креативний продюсер «Кварталу»​ Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки та оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Сивохо повідомив, що в РНБО відповідатиме за гуманітарну політику.

Серед своїх першочергових завдань Сивохо називає безпосередню допомогу людям, та поліпшення стану КПП. Творчу діяльність, за словами ексшоумена, він поступово припинятиме.

«Те, що маю доробити, я дороблю – посиджу в журі кількох подій «Ліги сміху». А постійно суміщати в мене не вийде, – сказав Сергій Сивохо в інтерв'ю видання «Лівий берег».

Ще один радник секретаря РНБО – Максим Ткаченко, в минулому – продюсер та генеральний директор компанії «Квартал-Концерт». Це дочірня компанія «Кварталу 95» За словами Ткаченка, раніше він не стикався з роботою на такому високому рівні, однак задачі, які стоятимуть безпосередньо перед ним, йому добре знайомі, сказав Максим Ткаченко у коментрі Радіо Свобода.

«Я займався цим у своїй праці, в компанії, яку я очолював. Це компанія «Квартал-Концерт». Я є радником зараз саме з питань соціальних, гуманітарних, тому для мене саме цей вектор діяльності – він не новий. Це все те, чим я займався 20 років. Це проведення різноманітних івентів для наших мешканців, які проживають на підконтрольній території, це якесь велике свято, яке плануємо до відкриття мосту в Станиці Луганській, на яке, плануємо, що прийдуть люди з тимчасово-окупованих територій. Вся та праця мені знайома», – підсумував Ткаченко.

«Квартал» у Верховній Раді

Роботу в РНБО Максим Ткаченко суміщатиме з роботою в парламенті. Він – народний депутат від фракції «Слуга народу».

Крім Ткаченка, «Квартал» у парламенті представляє Юрій Корявченков, більш відомий за своїм сценічним іменем «Юзік». У «Кварталі» він був, одночасно, і актором, і адміністративним директором.

Однак, існують сумніви щодо припинення Корявченковим його діяльності у «Кварталі».

Наприклад, нещодавно журналісти зафіксували, як Юрій Корявченков роздавав квитки на концерт «Кварталу» прямо у сесійній залі. У коментарі Радіо Свобода депутат повідомив, що він не продавав квитки, а безкоштовно роздавав їх колегам по фракції.

Після того, як «кварталівці» разом із хором Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої, художній керівник хору Зеновій Корінець повідомив, що стосовно організації виступу із колективом контактував саме Корявченков. Однак, Корявченков слова Корінця заперечує.

Ольга Руденко – нині народна депутатка від «Слуги народу», а раніше – співробітниця пресслужби у «Кварталі». Руденко йшла у списку партії під номером 134 і спочатку була непрохідною. До Верховної Ради вона потрапила після формування уряду, коли частина народних слуг зайняли посади в Кабміні і, таким чином, вивільнили місця в парламенті іншим за списком.

Із відкритих джерел відомо, що Ольга Руденко навчалася у Великій Британії за спеціальністю «бізнес-адміністрування». Радіо Свобода намагалося поспілкуватися з пані Руденко в кулуарах Верховної Ради, але депутатка відмовила в коментарі.

Ще один депутат-кварталівець – Олександр Кабанов. До Верховної Ради він також потрапив по списку партії «Слуга народу». До політики, Кабанов працював сценаристом у «Кварталі». За словами депутата, більше він не пише сценарії, однак іноді може підказати якусь ідею.

«Мене досі не видалили з авторський кварталівських груп – і з відкритих і з закритих. Я читаю всі жарти. Я там придумав буквально пару речей на цей [останній ] концерт. Одна з них пройшла – на рівні ідеї. Інші – ні», – сказав Олександр Кабанов у коментарі Радіо Свобода.

Крім людей, котрі безпосередньо працювали у «Кварталі», до управління державою також залучені люди, котрі пов'язані з «Кварталом» через родинні або бізнес-зв'язки. Наприклад, народна депутатка Ірина Борзова – обрана по мажоритарному округу у Вінницькій області. Відома, як благодійниця та організаторка соціальних проєктів. Її батько – Наум Боруля – один із керівників гумористичного шоу «Ліга сміху», яке виробляє студія «Квартал». Чоловік Борзової – Сергій Борзов – глава Державного управління справами. На цю посаду його призначив Володимир Зеленський – невдовзі після того, як став президентом.