«Ситуація некоректна»: гендиректор хору Верьовки прокоментував виступ на «Кварталі» про Гонтареву

Пісня українського народного хору імені Верьовки та «Кварталу 95» про пожежу в будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої була «некоректною», заявив генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець у коментарі Радіо Свобода.

«Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, повинен вибачитися перед нею. Там стібали пана [Ігоря] Коломойського і її», – сказав Корінець.

Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника «Кварталу 95», народного депутата зі «Слуги народу» Юрія Корявченкова.

«Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура «Кварталу». Вони сказали: «Ми хочемо щось таке українське, жартівливе». Показали цей текст. Я кажу: «Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація». «Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік», – розповів Корінець Радіо Свобода.

Гендиректор хору повідомив, що виступ на концерті «Кварталу» оплачувався.

«Наші виступи всі оплачуються. Там були два виступи по 15 тисяч гривень згідно з договором. Усі виступи платні, бо в нас є зобов’язання, що ми маємо заробити за рік певну суму грошей і зробити певну кількість концертів», – зазначив Корінець.

Керівник колективу повідомив, що співпрацював із компанією «Квартал-Концерт» під час організації виступів на День Незалежності України та перед матчем відбору на чемпіонат Європи з футболу між Україною та Португалією. Зокрема, за виконання гімну України хор отримав 27 500 гривень, сказав Корінець.

У відповідь на питання про можливе скасування державного фінансування хору гендиректор сказав: «Колектив тут ні до чого».

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.