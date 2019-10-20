Коломойський сказав, що номер «Кварталу» про Гонтареву йому «дуже сподобався»

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань Радіо Свобода пообіцяв подивитися і зрештою відповів, що номер йому «дуже сподобався». «З приводу того (сподобалось – ред.), що «згоріла від сорому», – зазначив він.

«Вам саме ця фраза сподобалась?» – уточнила журналістка Радіо Свобода. «Ну звичайно!» – відповів Коломойський. Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні. «Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?» – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо «Квартал» жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: «Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь».

Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої міг замовити саме він до її Дня народження.

«Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескоадно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту «Кварталу 95», тим більше на честь Дня народження Гонтарєвої (занадто багато їй честі)», – зазначив він.

Коломойський також додав, що з «Кварталом» не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

Пісню про інцидент, яка прозвучала в ефірі випуску «Кварталу 95» 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали наступні рядки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Ігоря Коломойського – ред.)», «Мораль проста – хата згоріла зі стида», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева у коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися у цивілізованому суспільстві. «Це сором!!! Насміхатися над людским горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на питання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номеру олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: «Можливо, так і є. Я про це не думала».