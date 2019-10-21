«Квартал 95» і хор імені Верьовки: наслідки скандалу

Жарт «Кварталу 95» у співпраці із хором імені Верьовки стосовно ексголови НБУ Валерії Гонтаревої «Горіла хата, палала» спричинив серйозні коментарі. І справа не тільки у доречності такого гумору. «Велеричу», себто олігарху Коломойському, сподобався номер, але він заявив, що немає до нього стосунку. Гонтарева назвала виступ насміханням з людського горя. А міністр економіки Милованов вважає, що такий номер «Кварталу» негативно впливає на інвестиційний клімат України. Про цей скандал у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний експерт Олексій Якубін та економіст Ігор Гарбарук.