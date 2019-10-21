У Раді пропонують відмовитися від послуг хору ім. Верьовки після пісні «про Гонтареву»

Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».

«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», – зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.

Ірина Геращенко втім не зазначила, чи планує свою пропозицію оформити у законодавчу ініціативу.

Колега Геращенко Володимир Ар’єв також у соцмережі зазначив, що «повністю підтримує» ініціативу відмовитися від запрошення хору Верьовки на виконання гімну України під час відкриття і закриття сесій парламенту.

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої. Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.