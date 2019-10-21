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21 Жовтень 2019, Київ 10:33
Новини | Політика

У Раді пропонують відмовитися від послуг хору ім. Верьовки після пісні «про Гонтареву»

Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко

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Колишня перша віцеспікерка Верховної Ради України, народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що виступає категорично проти того, щоб народний хор імені Верьовки закривав і відкривав, як це було досі, сесії Верховної Ради України. З такою ініціативою вона виступила після того, як стало відомо, що співачки хору виконали пісню з рядками «горіла хата, палала» на концерті заснованої нинішнім президентом України Володимиром Зеленським студії «Квартал 95».

«Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право», – зазначила Геращенко на сторінці у Facebook.

Ірина Геращенко втім не зазначила, чи планує свою пропозицію оформити у законодавчу ініціативу.

Колега Геращенко Володимир Ар’єв також у соцмережі зазначив, що «повністю підтримує» ініціативу відмовитися від запрошення хору Верьовки на виконання гімну України під час відкриття і закриття сесій парламенту.

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої. Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

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