«Це сором!» – Гонтарева прокоментувала номер «Кварталу 95» про підпал її будинку

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» номер студії «Кварталу 95» про підпал її будинку. Програма вийшла в ефір на каналі «1+1» 19 жовтня, відео опубліковане на YouTube-каналі «Кварталу 95».

«Це сором!!! Насміхатися над людским горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева, додавши, що про номер дізналася від друзів.

Пісню про інцидент виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали наступні рядки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Ігоря Коломойського – ред.)», «Мораль проста — хата згоріла зі стида», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».

Відповідаючи на питання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номеру олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: «Можливо, так і є. Я про це не думала».

«Щодо цинізму «95-го Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни», – додала ексголова НБУ.

Вона вважає, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату: «Якщо позиватися до суду, то в мене грошей не вистачить на всі ці суди. А ще і суди повністю продажні на користь Коломойського. Ви це і самі бачите», – сказала Гонтарева.

При цьому вона впевнена, що Коломойський в будь-якому разі заперечуватиме свою можливу причетність до номеру.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої.

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», – написав він у Facebook.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.