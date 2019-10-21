Виступ «95 кварталу» про Гонтареву виглядає погано для зовнішніх інвесторів – міністр економіки

Виступ «95 кварталу» та національного народного хору імені Верьовки про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої виглядає «дуже погано» для зовнішніх інвесторів, заявив міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов у Facebook.

«Нещодавно 95 квартал та хор Верьовки виступили з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це виглядає дуже погано. Поясню, чому. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва, НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні приймає рішення», – написав Милованов.

Як пише міністр, на думку інвесторів, новий тип ухвалення рішень дозволив забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу.

«У той же час, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення по «Приватбанку». Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. «95 квартал» асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревоі можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв’язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність», – зазначив Милованов.

Тому, доходить висновку міністр, номер «95 кварталу» про Гонтареву «прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні, і цей вплив негативний».

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.