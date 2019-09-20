Впливовий магнат Коломойський повернувся до України. І він не сидить в тіні

Нещодавня зустріч мільярдера Ігоря Коломойського з президентом України та його поява на дуже поважній київській конференції збіглися в часі з поліцейськими рейдами та нападом на його ключового опонента, а також повідомленнями про угоду з урядом України. Ці співпадіння викликали питання щодо можливого впливу Коломойського на високі кабінети у столиці.

Зазвичай, у центрі уваги перебуває Володимир Зеленський – актор-комік, який став президентом України.

Амбітна програма реформ 41-річного лідера та реверанси в бік Москви, які вже призвели до повернення 35 українських політв’язнів, безумовно привернули до нього велику увагу і зробили його ще більш популярним у своїй країні, аніж президент Росії Володимир Путін у своїй.

Але останніми днями популярність Зеленського «затьмарив» інший українець – мільярдер, промисловий та медійний магнат Ігор Коломойський.

Коли Зеленський був ще актором, його шоу виходили на телевізійному каналі Коломойського «1+1», який також активно підтримував його кандидатуру під час президентської кампанії.

У травні, за кілька днів до інавгурації Зеленського мільярдер повернувся до Києва. До цього два роки він перебував у добровільному вигнанні в Женеві та Тель-Авіві.

Коломойський залишив Україну, щоб уникнути кримінальних звинувачень. За часи правління експрезидента Петра Порошенка уряд націоналізував «Приватбанк», співвласником якого колись був Коломойський, і звинуватив його у розкраданні 5,5 мільярдів доларів у момент, коли країну, розтерзану війною, підтримував Міжнародний валютний фонд, США та Євросоюз.

Зараз він, схоже, повернувся в Україну з подібних причин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, ФБР веде розслідування щодо Коломойського через підозру у фінансових оборудках, включно з відмиванням грошей. Україна не видає своїх громадян.

Тепер 55-річний Коломойський «краде» шоу у Зеленського, потрапивши вже двічі на перші шпальти ЗМІ протягом останнього тижня.

«Він хоче показати, наскільки він великий і потужний», – сказав у коментарі Радіо Свобода політичний аналітик київського Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Однак увага, яку він привертає, викликала занепокоєння. Критики кажуть, що Коломойський планує повернення, яке загрожує підірвати популярність Зеленського, відволікти від порядку денного нового президента та відлякати інвесторів.

Відновлення уваги до Коломойського спричинене не лише його появою на різних заходах, але доповіддю західного видання Financial Times, мовляв, магнат та уряд України шукають «компроміс щодо «Приватбанку», а також через два поліцейські рейди, два підпали, а також збиття автівкою банкіра, яка стояла за націоналізацією.

Зустріч з президентом

Спочатку Коломойський привернув до себе увагу 10 вересня, коли з’явився в кабінеті Зеленського разом із колишнім особистим адвокатом Коломойського, тепер вже головою офісу президента Андрієм Богданом, прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром енергетики Олексієм Оржелєм.

Фотографію з зустрічі опублікував офіс президента на сторінці у фейсбуці. Президент Зеленський та Коломойський заявили, що «Приватбанк» під час цієї зустрічі не обговорювали.

Зеленський повідомив, що запросив Коломойського, щоб поговорити про інвестиції в східні регіони України, які постраждали від п’яти років боротьби проти підтримуваних Росією сепаратистів.

Але багатьом оглядачам в це важко повірити. Вони вважають, що магнат використовує свій вплив на Зеленського для просування своїх приватних інтересів, включно з відновленням контролю над «Приватбанком».

У якості доказу вони наводять те, що сталося наступного дня після цієї зустрічі.

Рейд банку

11 вересня поліція здійснила обшук в штаб-квартирі «Приватбанку» в рамках кримінального розслідування щодо того, чи банківські чиновники перевищили повноваження, укладаючи угоди з вітчизняними та міжнародними компаніями з рекрутингу та консалтингу.

Банк заявив, що діє в межах закону, і назвав обшук, який проводив озброєний спецназ, тривожним.

«Обшук в офісі «Приватбанку» одразу після зустрічі Коломойського та Зеленського є справді тривожним», – сказав Фесенко.

«Королева балу»

Через два дні після цього Коломойський всіх здивував, з’явившись на форумі YES – щорічному зібранні української політичної еліти та західних експертів у Києві.

Опинившись в центрі натовпу репортерів і позуючи для фотографій з присутніми гостями, Коломойський виглядав цілком впевнено.

Коломойський – королева балу



Особливими гостями форуму цього року стали такі великі американські кінозірки як Міла Куніс та Робін Райт. І все ж найбільш затребуваним гостем організатор події олігарх Віктор Пінчук назвав саме Коломойського.

Один західний дипломат, присутній на форумі, висловив цю ж саму думку іншим способом. «Він королева балу», – сказав дипломат про Коломойського.

Протягом більш ніж трьох годин «допитів» з боку журналістів, магнат сказав, що сподівається на врегулювання питання «Приватбанку» і що він тепер бачить для цього «вікно можливостей».

Новини про компроміс

Коментарі Коломойського почали хвилювали аналітиків та інвесторів. Їхня стурбованість особливо зросла, коли днями видання Financial Times опублікувало інтерв’ю з Гончаруком, в якому той заявив, що уряд шукає «компромісу» з Коломойським.

Після публічної критики Гончарук спробував відмовитись від своєї заяви, і його прес-команда заявила, що його слова були вирвані з контексту.

Але це не зменшило побоювання експертів, які вважають можливіть компромісу з Коломойським щодо «Приватбанку» тривожною.

Фахівець з продажу боргових цінних паперів інвестиційної групи «Драгон Капітал» Сергій Фурса писав для веб-сайту Ліга, що зараз президент має величезну владу і величезну відповідальність, і в цьому випадку його відповідальність полягає не в тому, «щоб укладати угоду з дияволом».

Фурса вважає, що чітким сигналом про позиції Зеленського стане рішення Київського апеляційного суду.

У квітні київський суд визнав націоналізацію банку незаконною. Національний банк тепер оскаржує це рішення.

Якщо і апеляційний суд визнає націоналізацію незаконною, на думку Фурси, це означатиме, що президент України вирішив піти з Коломойським на компроміс.

Кампанія залякування

Зустріч Зеленського, появи Коломойського та новини про потенційну угоду з урядом є лише частиною наростаючої стурбованості громадськості з приводу останніх подій у Києві.

Ще й на додаток до цього всього рейду зазнав будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, яка керувала націоналізацією «Приватбанку».

Гонтарева зараз викладає у Лондонській школі економіки і живе у Великій Британії після того, як залишила свою посаду голови НБУ. З того часу вона не поверталася до Києва попри вимоги влади з’явитися на допит, пов’язаний з нібито зловживаннями повноваженнями.

17 вересня по телефону вона повідомила Радіо Свобода, що боїться нападу в Києві, і що навіть за кордоном вона занепокоєна через свою безпеку.

І вона має на це причини.

Під час головування НБУ вона нажила собі багато ворогів, «очищаючи» фінансовий сектор України. Через її роботу їй навіть погрожували смертю. Під час однієї акції протесту під НБУ демонстранти розклали труну з штучним трупом з її обличчям.

Після цього вона пішла у відставку і поїхала до Лондона. Але погрози, за її словами, і далі продовжували надходити. Потім послідувала й низка тривожних та жорстоких нападів на неї саму та на її майно.

26 серпня на пішохідному переході у Лондоні її збила автівка, сильно поранивши їй ноги. 5 вересня в Києві підпалили автомобіль її невістки. 12 вересня, через день після рейду «Приватбанку» та через два дні після зустрічі Коломойського з Зеленським, поліція здійснила рейд одного з її будинків у Києві.

17 вересня невідомий нападник перескочив огорожу її дачі під Києвом та повністю спалив його. Гонтарева назвала це актом терору.

Вона також сказала, що не впевнена, чи був інцидент у Лондоні аварією чи навмисним нападом. Але інші напади, як вона стверджує, є частиною кампанії залякування, організованої Коломойським.

Зеленський засудив підпал будинку і закликав до ретельного розслідування.

«Поліція утрималася від називання підозрюваних [у підпалі будинку], але громадська думка полягає в тому, що Коломойський є головним підозрюваним, – сказав Фесенко. – Сам він не приховує свого мстивого ставлення до Гонтаревої».

Зі свого боку, Коломойський заперечив, що стояв за будь-якою кампанією залякування проти Гонтаревої, включаючи підпал її будинку та автомобіль її невістки.

Він також заперечив причетність до автомобільної аварії в Лондоні, заявивши, що запропонував повернути її до Києва іншим шляхом.

«Я обіцяв вислати за нею літак, а не машину», – поглузував він.