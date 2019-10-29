«Слуга народу» Корявченков розповів, що робив з білетами «Квартал 95» у Раді

Ексактор студії «Квартал 95» «Юзік», а нині «слуга народу» Юрій Корявченков стверджує, що не продавав у сесійній залі білетів на концерт «Кварталу 95», з якими його раніше зафіксували парламентські фотографи. Про це він заявив у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Це були запрошення», – наголосив депутат.

На запитання журналіcтки Радіо Свобода, чи були вони безкоштовні, Корявченков підтвердив: «Так, це були безкоштовні запрошення».

Утім, вже у відповіді на наступне запитання депутат назвав їх «білетами»: «Я не роздавав ці білети. Одній людині просто дав і все».

На уточнення про те, навіщо він тоді приніс їх з собою до сесійної зали, Корявченков відповів: «Тому що ввечері я не міг потрапити до «Палацу «Україна», бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними білетами їх віддали».

«Так а для кого ці білети були?» – уточнила журналістка Радіо Свобода, на що Корявченков зазначив, що «запрошеним людям», і це нібито були не депутати.

Щодо ситуації навколо участі українського народного хору імені Верьовки у скандальному номері «Кварталу 95» «Горіла хата», депутат зазначив, що, мовляв не його представники запрошували артистів, як на цьому наголошують у хорі, а, нібито сам директор хору Зеновій Корінець прийшов до Корявченкова у Верховну Раду.

«Художній керівник підійшов і попросив контакт «Кварталу 95», щоб зв'язатися. І все. В кулуарах підійшов», – розповів Корявченков Радіо Свобода.

Екскварталівець Юрій Корявченков потрапив до Ради 9-го скликання як мажоритарник від «Слуги народу», отримавши перемогу на 33 окрузі у Дніпропетровській області.

Наразі він є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Корявченков має чотирьох помічників (усі вони співпрацюють з ним на громадських засадах). Однією з них є його дружина.