Екскварталівець та «Слуга народу» Юрій Корявченков взяв собі в депутатські помічники дружину 

Екскварталіцець та народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Юрій Корявченков взяв собі в помічники дружину. Це виявили журналісти проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Як йдеться на сайті Верховної Ради, Тетяна Корявченкова працює у нього на громадських засадах. За освітою вона економіст.

У шлюбі з новообраним депутатом Тетяна Корявченкова перебуває з 2004 року. У подружжя троє дітей.

На відміну від Корявченкова, інша депутатка від «Слуги народу» Марина Нікітіна оформила чоловіка помічником вже на платній основі.

Як йдеться на сайті Верховної Ради, Олександр Нікітін працює з нею за строковим трудовим договором на постійній основі.

Окрім того, серед помічників Марини Нікітіної є візажист Вікторія Гужва, яка співпрацює з депутаткою теж на платній основі.

Сама Нікітіна проблеми у цьому не бачить і переконує, що обрала їх на цю посаду не через родинні чи інші зв'язки, а завдяки їхнім професійним вмінням.

Екскварталівець Юрій Корявченков потрапив до Ради 9-го скликання як мажоритарник від «Слуги народу», отримавши перемогу на 33 окрузі у Дніпропетровській області.

Наразі він є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Корявченков має чотирьох помічників (усі вони співпрацюють з ним на громадських засадах).

Марина Нікітіна потрапила до Ради дев'ятого скликання як мажоритарниця від «Слуги народу», отримавши перемогу на 82 окрузі у Запорізькій області.

Наразі вона є членом комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики і має шістьох помічників (четверо працюють на громадських засадах і двоє за за строковим трудовим договором на постійній основі).