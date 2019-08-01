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01 Серпень 2019, Київ 19:18
Новини | Політика

1 серпня ЦВК визнала обраними ще 19 народних депутатів

Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року

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Центральна виборча комісія протягом дня 1 серпня визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати.

Під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від «Слуги народу» Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).

На наступному засіданні комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори на своїх округах виграли:

  • Ігор Гузь, самовисуванець – округ 19
  • В’ячеслав Медяник, «Слуга народу» – округ 27
  • Юрій Корявченков, «Слуга народу» – округ 33
  • Денис Герман, «Слуга народу» – округ 35
  • Валерій Гнатенко, «Опозиційна платформа – За життя» – округ 49
  • Володимир Арешонков, самовисуванець – округ 64
  • Сергій Кузьміних, «Слуга народу» – округ 67
  • Едуард Прощук, «Слуга народу» – округ 85
  • Олександр Горобець «Слуга народу» – округ 95
  • Олексій Кузнєцов, «Слуга народу» – округ 106
  • Сергій Вельможний, самовисуванець – округ 112
  • Марія Мезенцева, «Слуга народу» – округ 168
  • Дмитро Шенцев, «Опозиційний блок» – округ 176
  • Георгій Мазурашу, «Слуга народу» – 203
  • Валерій Божик, «Слуга народу» – округ 204
  • Сегій Швець, «Слуга народу» – округ 214
  • Людмила Буймістер, «Слуга народу» – округ 223

Таким чином, ЦВК визначила вже 153 переможці на одномандатних округах. У засіданні комісії оголосили перерву до 2 серпня.

Раніше 1 серпня голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що комісія сподівається офіційно оголосити остаточні результати парламентських виборів до 5 серпня.

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Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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