Розгляд позовів щодо проблемних округів може вплинути на підсумки голосування – Сліпачук

Розгляд судових позовів у кількох одномандатних округах може вплинути на результати голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук 1 серпня в Києві.



За її словами, 13 позовів «перебувають у провадженні». Голова ЦВК назвала шість проблемних округів – №50, №69, №105, №119, №198, №210.



«Складна ситуація в 50-му окрузі, тому що баталія між кандидатами на перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК зараз дуже ретельно її контролює. Ця окружна виборча комісія отримала додатковий час для підбиття підсумків голосування і внесення уточнень», – розповіла Сліпачук.



За словами голови ЦВК, у разі, якщо через судові провадження на одномандатному виборчому окрузі не буде підбито підсумки виборів до 5 серпня, то на цьому окрузі підрахунок голосів триватиме.



Голова ЦВК повідомила, що загалом після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, із них 42 було відмовлено, п’ять залишили без розгляду, 14 задоволено.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.