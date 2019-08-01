У ЦВК сподіваються оголосити офіційні результати виборів Ради до 5 серпня

У Центральній виборчій комісії сподіваються оголосити остаточні офіційні результати парламентських виборів до 5 серпня, заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Очікуємо, що результати з розгляду апеляційних скарг завершаться протягом наступних двох-трьох днів, що дасть можливість комісії підбити підсумки голосування, оскільки встановлений законодавством термін спливає 5 серпня», – сказала Сліпачук 1 серпня в Києві.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.