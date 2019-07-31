ЦВК визнала обраними 134 народних депутатів

Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.
Зокрема, 31 липня ЦВК визнала обраними 50 «мажоритарників»:
- Анатолія Драбовського (№ 12)
- Миколу Кучера (№ 17)
- В'ячеслава Рубльова (№ 20)
- Дмитра Кисилевського (№ 24)
- Максима Бужанського (№ 25)
- Сергія Демченка (№ 29)
- Дмитра Шпенова (№ 37)
- Владислава Бородіна (№ 38)
- Сергія Северина (№ 39)
- Євгена Шевченка (№ 76)
- Олександра Пономарьова (№ 78)
- Марину Нікітіну (№ 82)
- Андрія Іванчука (№ 88)
- Миколу Бабенка (№ 90)
- Юрія Кузбита (№ 101)
- Ярослава Дубневича (№ 120)
- Павла Бакунця (№ 122)
- Тараса Батенка (№ 123)
- Олександра Гайду (№ 128)
- Ігоря Копитіна (№ 129)
- Ігоря Негулевського (№ 130)
- Артема Чорноморова (№ 131)
- Олексія Леонова (№ 135)
- Олександра Горенюка (№ 136)
- Ігоря Васильковського (№ 139)
- Сергія Колебошина (№ 140)
- Олександра Ткаченка (№ 141)
- Антона Кіссе (№ 142)
- Олега Кулініча (№ 147)
- Романа Іванісова (№ 153)
- Олександра Аліксійчука (№ 154)
- Тетяну Рябуху (№ 157)
- Андрія Богданця (№ 163)
- Андрія Одарченка (№ 170)
- Юрія Здебського (№ 172)
- Олексія Кучера (№ 179)
- Олексія Красова (№ 180)
- Павла Павліша (№ 182)
- Вікторію Вагнєр (№ 183)
- Володимира Іванова (№ 185)
- Олександра Ковальова (№ 186)
- Олену Копанчук (№ 189)
- Олексія Жмеренецького (№ 190)
- Віктора Бондаря (№ 191)
- Олександра Герегу (№ 192)
- Андрія Стріхарського (№ 196)
- Олександра Скічка (№ 197)
- Антона Полякова (№ 206)
- Валерія Давиденка (№ 208)
- Анну Пуртову (№ 221).
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
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