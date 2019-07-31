ЦВК визнала обраними 134 народних депутатів

Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, 31 липня ЦВК визнала обраними 50 «мажоритарників»:

Анатолія Драбовського (№ 12) Миколу Кучера (№ 17) В'ячеслава Рубльова (№ 20) Дмитра Кисилевського (№ 24) Максима Бужанського (№ 25) Сергія Демченка (№ 29) Дмитра Шпенова (№ 37) Владислава Бородіна (№ 38) Сергія Северина (№ 39) Євгена Шевченка (№ 76) Олександра Пономарьова (№ 78) Марину Нікітіну (№ 82) Андрія Іванчука (№ 88) Миколу Бабенка (№ 90) Юрія Кузбита (№ 101) Ярослава Дубневича (№ 120) Павла Бакунця (№ 122) Тараса Батенка (№ 123) Олександра Гайду (№ 128) Ігоря Копитіна (№ 129) Ігоря Негулевського (№ 130) Артема Чорноморова (№ 131) Олексія Леонова (№ 135) Олександра Горенюка (№ 136) Ігоря Васильковського (№ 139) Сергія Колебошина (№ 140) Олександра Ткаченка (№ 141) Антона Кіссе (№ 142) Олега Кулініча (№ 147) Романа Іванісова (№ 153) Олександра Аліксійчука (№ 154) Тетяну Рябуху (№ 157) Андрія Богданця (№ 163) Андрія Одарченка (№ 170) Юрія Здебського (№ 172) Олексія Кучера (№ 179) Олексія Красова (№ 180) Павла Павліша (№ 182) Вікторію Вагнєр (№ 183) Володимира Іванова (№ 185) Олександра Ковальова (№ 186) Олену Копанчук (№ 189) Олексія Жмеренецького (№ 190) Віктора Бондаря (№ 191) Олександра Герегу (№ 192) Андрія Стріхарського (№ 196) Олександра Скічка (№ 197) Антона Полякова (№ 206) Валерія Давиденка (№ 208) Анну Пуртову (№ 221).

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.