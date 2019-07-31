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31 Липень 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

ЦВК визнала обраними 134 народних депутатів

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі

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Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, 31 липня ЦВК визнала обраними 50 «мажоритарників»:

  1. Анатолія Драбовського (№ 12)
  2. Миколу Кучера (№ 17)
  3. В'ячеслава Рубльова (№ 20)
  4. Дмитра Кисилевського (№ 24)
  5. Максима Бужанського (№ 25)
  6. Сергія Демченка (№ 29)
  7. Дмитра Шпенова (№ 37)
  8. Владислава Бородіна (№ 38)
  9. Сергія Северина (№ 39)
  10. Євгена Шевченка (№ 76)
  11. Олександра Пономарьова (№ 78)
  12. Марину Нікітіну (№ 82)
  13. Андрія Іванчука (№ 88)
  14. Миколу Бабенка (№ 90)
  15. Юрія Кузбита (№ 101)
  16. Ярослава Дубневича (№ 120)
  17. Павла Бакунця (№ 122)
  18. Тараса Батенка (№ 123)
  19. Олександра Гайду (№ 128)
  20. Ігоря Копитіна (№ 129)
  21. Ігоря Негулевського (№ 130)
  22. Артема Чорноморова (№ 131)
  23. Олексія Леонова (№ 135)
  24. Олександра Горенюка (№ 136)
  25. Ігоря Васильковського (№ 139)
  26. Сергія Колебошина (№ 140)
  27. Олександра Ткаченка (№ 141)
  28. Антона Кіссе (№ 142)
  29. Олега Кулініча (№ 147)
  30. Романа Іванісова (№ 153)
  31. Олександра Аліксійчука (№ 154)
  32. Тетяну Рябуху (№ 157)
  33. Андрія Богданця (№ 163)
  34. Андрія Одарченка (№ 170)
  35. Юрія Здебського (№ 172)
  36. Олексія Кучера (№ 179)
  37. Олексія Красова (№ 180)
  38. Павла Павліша (№ 182)
  39. Вікторію Вагнєр (№ 183)
  40. Володимира Іванова (№ 185)
  41. Олександра Ковальова (№ 186)
  42. Олену Копанчук (№ 189)
  43. Олексія Жмеренецького (№ 190)
  44. Віктора Бондаря (№ 191)
  45. Олександра Герегу (№ 192)
  46. Андрія Стріхарського (№ 196)
  47. Олександра Скічка (№ 197)
  48. Антона Полякова (№ 206)
  49. Валерія Давиденка (№ 208)
  50. Анну Пуртову (№ 221).

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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