ЦВК визнала обраними ще 49 народних депутатів

Центральна виборча комісія України визнала обраними ще 49 народних депутатів, які перемогли на мажоритарних округах.

Обраним народним депутатом визнали:

Максима Пашковського (№ 11) Петра Юрчишина (№ 13) Генадія Вацака (№ 16) Юрія Мисягіна (№ 28) Олену Криворучкіну (№ 32) Олександра Трухіна (№ 40) Федора Христенка (№ 46) Олександра Ковальова (№ 51) Роберта Горвата (№ 68) Павла Мельника (№ 81) Оксану Савчук (№ 83) Зиновія Андрійовича (№ 87) Володимира Тимофійчука (№ 89) Миколу Галушка (№ 97) Олександра Дануцу (№ 99) Олеся Довгого (№ 102) Олега Воронька (№ 103) Олександра Лукашева (№ 113) Наталю Піпу (№ 115) Миколу Княжицького (№ 116) Ярослава Рущишина (№ 117) Андрія Кота (№ 126) Максима Дирдіна (№ 132) Артема Дмитрука (№ 133) Олега Колєва (№ 134) Андрія Бобляха (№ 145) Анастасію Ляшенко (№ 148) Олександра Ковальчука (№ 152) Віктора М’ялика (№ 155) Сергія Литвиненка (№ 156) Ігоря Васильєва (№ 158) Ігоря Молотка (№ 160) Максима Гузенка (№ 161) Миколу Задорожнього (№ 162) Івана Чайківського (№ 165) Миколу Люшняка (№ 166) Олександра Куницького (№ 169) Олександра Фельдмана (№ 174) Дмитра Люботу (№ 177) Олександра Літвінова (№ 178) Ігоря Колихаєва (№ 184) Любов Шпак (№ 194) Сергія Нагорняка (№ 199) Олега Семінського (№ 205) Олександра Юрченка (№ 211) Лесю Забуранну (№ 216) Дмитра Гуріна (№ 218) Миколу Тищенка (№ 219) Ганну Бондар (№ 220).

Загалом тепер народними депутатами визнали 84 переможців виборів у своїх округах.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.