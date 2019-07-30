ЦВК визнала обраними ще 49 народних депутатів

Центральна виборча комісія України визнала обраними ще 49 народних депутатів, які перемогли на мажоритарних округах.
Обраним народним депутатом визнали:
- Максима Пашковського (№ 11)
- Петра Юрчишина (№ 13)
- Генадія Вацака (№ 16)
- Юрія Мисягіна (№ 28)
- Олену Криворучкіну (№ 32)
- Олександра Трухіна (№ 40)
- Федора Христенка (№ 46)
- Олександра Ковальова (№ 51)
- Роберта Горвата (№ 68)
- Павла Мельника (№ 81)
- Оксану Савчук (№ 83)
- Зиновія Андрійовича (№ 87)
- Володимира Тимофійчука (№ 89)
- Миколу Галушка (№ 97)
- Олександра Дануцу (№ 99)
- Олеся Довгого (№ 102)
- Олега Воронька (№ 103)
- Олександра Лукашева (№ 113)
- Наталю Піпу (№ 115)
- Миколу Княжицького (№ 116)
- Ярослава Рущишина (№ 117)
- Андрія Кота (№ 126)
- Максима Дирдіна (№ 132)
- Артема Дмитрука (№ 133)
- Олега Колєва (№ 134)
- Андрія Бобляха (№ 145)
- Анастасію Ляшенко (№ 148)
- Олександра Ковальчука (№ 152)
- Віктора М’ялика (№ 155)
- Сергія Литвиненка (№ 156)
- Ігоря Васильєва (№ 158)
- Ігоря Молотка (№ 160)
- Максима Гузенка (№ 161)
- Миколу Задорожнього (№ 162)
- Івана Чайківського (№ 165)
- Миколу Люшняка (№ 166)
- Олександра Куницького (№ 169)
- Олександра Фельдмана (№ 174)
- Дмитра Люботу (№ 177)
- Олександра Літвінова (№ 178)
- Ігоря Колихаєва (№ 184)
- Любов Шпак (№ 194)
- Сергія Нагорняка (№ 199)
- Олега Семінського (№ 205)
- Олександра Юрченка (№ 211)
- Лесю Забуранну (№ 216)
- Дмитра Гуріна (№ 218)
- Миколу Тищенка (№ 219)
- Ганну Бондар (№ 220).
Загалом тепер народними депутатами визнали 84 переможців виборів у своїх округах.
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
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