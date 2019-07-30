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30 Липень 2019, Київ 21:22
Новини | Політика

ЦВК визнала обраними ще 49 народних депутатів

Загалом тепер народними депутатами визнали 84 переможців виборів у своїх округах

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Центральна виборча комісія України визнала обраними ще 49 народних депутатів, які перемогли на мажоритарних округах.

Обраним народним депутатом визнали:

  1. Максима Пашковського (№ 11)
  2. Петра Юрчишина (№ 13)
  3. Генадія Вацака (№ 16)
  4. Юрія Мисягіна (№ 28)
  5. Олену Криворучкіну (№ 32)
  6. Олександра Трухіна (№ 40)
  7. Федора Христенка (№ 46)
  8. Олександра Ковальова (№ 51)
  9. Роберта Горвата (№ 68)
  10. Павла Мельника (№ 81)
  11. Оксану Савчук (№ 83)
  12. Зиновія Андрійовича (№ 87)
  13. Володимира Тимофійчука (№ 89)
  14. Миколу Галушка (№ 97)
  15. Олександра Дануцу (№ 99)
  16. Олеся Довгого (№ 102)
  17. Олега Воронька (№ 103)
  18. Олександра Лукашева (№ 113)
  19. Наталю Піпу (№ 115)
  20. Миколу Княжицького (№ 116)
  21. Ярослава Рущишина (№ 117)
  22. Андрія Кота (№ 126)
  23. Максима Дирдіна (№ 132)
  24. Артема Дмитрука (№ 133)
  25. Олега Колєва (№ 134)
  26. Андрія Бобляха (№ 145)
  27. Анастасію Ляшенко (№ 148)
  28. Олександра Ковальчука (№ 152)
  29. Віктора М’ялика (№ 155)
  30. Сергія Литвиненка (№ 156)
  31. Ігоря Васильєва (№ 158)
  32. Ігоря Молотка (№ 160)
  33. Максима Гузенка (№ 161)
  34. Миколу Задорожнього (№ 162)
  35. Івана Чайківського (№ 165)
  36. Миколу Люшняка (№ 166)
  37. Олександра Куницького (№ 169)
  38. Олександра Фельдмана (№ 174)
  39. Дмитра Люботу (№ 177)
  40. Олександра Літвінова (№ 178)
  41. Ігоря Колихаєва (№ 184)
  42. Любов Шпак (№ 194)
  43. Сергія Нагорняка (№ 199)
  44. Олега Семінського (№ 205)
  45. Олександра Юрченка (№ 211)
  46. Лесю Забуранну (№ 216)
  47. Дмитра Гуріна (№ 218)
  48. Миколу Тищенка (№ 219)
  49. Ганну Бондар (№ 220).

Загалом тепер народними депутатами визнали 84 переможців виборів у своїх округах.

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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