ЦВК скасувала перерахунок голосів на окрузі, де переміг Віктор Балога

Центральна виборча комісія скасувала постанову окружної виборчої комісії про перерахунок голосів на окрузі на Закарпатті, де Віктор Балога перемагає у представника «Слуги народу» Едгара Токаря.

«Розглянувши вказану постанову ОВК та інші наявні матеріали, комісія встановила, що заяви та скарги, на підставі яких вказаною комісією прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях округу, надійшли вже після прийняття документів від ДВК. Таким чином, ОВК прийняла вказану вище постанову всупереч вимогам закону, з перевищенням наданих їй повноважень», – мовиться у повідомленні ЦВК.

У комісію зауважили, що надані комісією документи та акти про порушення закону під час голосування та підрахунку голосів стосуються тільки окремих виборчих дільниць округу.

«Викладені в них обставини не підтверджують наявність встановлених законом підстав для проведення на них повторного підрахунку голосів виборців», – зазначили у ЦВК.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня.

До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) і «Голос» (5,82%).

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.