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28 Липень 2019, Київ 23:34
Новини | Політика

Новообрані народні депутати від «Слуги народу» прибули на курси для парламентарів

Штаб партії «Слуга народу», Київ, 21 липня 2019 року

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Новообрані народні депутати від «Слуги народу» прибули до Трускавця Львівської області на курси для парламентарів.

Директор «Київської школи економіки» Тимофій Мілованов розповідав, що «навчання буде максимально інтенсивним, жорстким та насиченим».

«Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції від професорів «Київської школи економіки» та визнаних на ринку праці фахівців», – писав Мілованов 26 липня.

Він розповідав, що це «перший тиждень із широкого плану навчання, яке планує партія».

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

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