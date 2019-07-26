Понад 90 тисяч виборців проголосували за кандидатів-двійників на виборах Ради – КВУ

90 878 виборців проголосували за кандидатів-двійників на позачергових парламентських виборах в Україні 21 липня, повідомляє Комітет виборців.

За повідомленням, у середньому в залежності від округу особи, які мають однакові прізвища із більш відомими кандидатами, отримували від 0,06% до 5% голосів виборців.

«У деяких округах кандидати-двійники відбирали голоси відразу у кількох претендентів на перемогу. Так, у Запорізькій області в ОВО №78 переміг кандидат Пономарьов Олександр Сергійович («Опозиційна платформа – За життя»), який отримав 36,84%. При цьому його кандидат-двійник Пономарьов Олександр Іванович (самовисування) отримав 4,79% або 3580 голосів. На другому місці в цьому окрузі розмістився кандидат від «Слуги народу» Боговін Віталій Вікторович («Слуга народу») із результатом 32,43%. При цьому його кандидат-двійник Боговін Василь Іванович (самовисування) отримав 5,17% або 3 860 виборців», – заявляють у КВУ.

У низці округів високий результат кандидатів-двійників прямо вплинув на переможця виборців, кажуть в організації. Зокрема, на Луганщині в ОВО №106 один із кандидатів програв вибори через двійника. Так, за результатами виборів друге місце в окрузі зайняв кандидат Фурман Юрій Анатолійович, якого підтримали 19,37% громадян. При цьому різниця між першим і другим місцем склала лише 2,12%. Це менше, ніж кількість голосів, відданих за його кандидата-клона – Фурмана Андрія Леонідовича, якого підтримали 3,44% або 1 622 виборці, вказують у КВУ.

«Технологія клонів показала свою дієвість на цих виборах. У результаті її використання десятки тисяч українських виборців помилилися при заповненні бюлетенів і проголосували за клонів, а не справжніх кандидатів. В умовах короткої виборчої кампанії ця технологія стала однією з найефективніших, оскільки в кандидатів не було достатньо часу, щоб ефективно донести до громадян інформацію про своїх двійників», – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

Раніше КВУ повідомляв, що на виборах до Верховної Ради балотувався 161 кандидат-двійник, що висувався в 48 округах.

Центральна виборча комісія України опрацювала вже 100% протоколів на дострокових парламентських виборах.

До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) і «Голос» (5,82%).

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.