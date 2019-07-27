Суд відмовив в оскарженні результатів виборів кандидату від «Слуги народу» у Кривому Розі

Суд у Дніпрі відмовив у задоволенні позовної заяви кандидатові в народні депутати по 37-му виборчому округу (Кривий Ріг) Ігорю Фартушному, який домагався перерахунку голосів на окрузі «через численні порушення». Відповідне рішення у ніч на 27 липня ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода Ігор Фартушний, подання до суду було ініційоване задля того, щоб привернути увагу до виборчих проблем на окрузі, зокрема, застосування «сірих» технологій, пов’язаних з кандидатами-«клонами».

«Наша мета була – не довести, що у Фартушного чи когось іншого більше голосів, а надати розголосу тій ситуації, яка склалась на 37-му окрузі в плані маніпуляцій думкою виборців із використанням «клонів», з використанням однофамільців, низки «брудних» технологій. Судовим процесом ми привернули увагу громадськості, щоб сказати «ні» використанню таких технологій у подальшому. Мені кажуть: це ж не заборонено законом – використання «клонів». Так, але є якість моральні поняття – чесність», – сказав Ігор Фартушний.

Він також підтвердив, що через порушення під час виборів на 37-му окрузі поліція відкрила кримінальне провадження.

26 липня у Кривому Розі в окружній виборчій комісії №37 поліція здійснила слідчі дії – вивчала комп’ютери і виборчу документацію ОВК у рамках розслідування кримінального провадження, яке відкрили за статтею 158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів).

У громадянській мережі «Опора» повідомили, що поліція Кривого Рогу відкрила справу за фактами, виявленими спостерігачами «Опори», – публікації недостовірної інформації про кандидатів на плакатах, розміщених на виборчих дільницях.

За даними «Опори», у день голосування на плакатах з інформацією про кандидатів виявилась невідповідність даних даним на сайті ЦВК. Так, було зазначено, що кандидат Микола Фартушний є висуванцем партії «Слуга народу», хоча насправді він був самовисуванцем. Поряд із недостовірними плакатами були плакати справжнього висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.

За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині із 17 представників «Слуги народу» – мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.