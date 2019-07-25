Кандидати у депутати на Дніпропетровщині намагаються оскаржувати результати виборів

Кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який посів друге місце за підсумками виборів у №37 окрузі (Кривий Ріг), подав до суду. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам кандидат.

За його словами, у Дніпропетровському окружному адмінсуді він домагається перерахунку голосів на своєму окрузі.

Як зазначив кандидат, з одного боку, у період передвиборних перегонів на окрузі були зареєстровані кандидати-«клони». Також, як він зазначив, мали місце порушення у ході голосування, підрахунку голосів і транспортування бюлетенів.

«Є розбіжності в даних протоколів і на сайті ЦВК, були порушення під час голосування, порушення під час транспортування документації. ЦВК повернула на уточнення частину протоколів. У суді ми ставимо питання про перерахунок голосів. Якщо перерахунок підтвердить, що були порушення, то вимагатимемо перевиборів», – сказав Ігор Фартушний.

За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині зі 17 представників «Слуги народу» – мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.

Водночас на 25-му виборчому окрузі (Дніпро) через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова, який також програв вибори, окружком визнав недійсними результати голосування на одній зі спецдільниць – у лікарні №21 – і постановив перерахувати голоси.

Як повідомили в регіональному представництві Громадянської мережі «Опора», скарга стосувалась дій ДВК – «члени комісії вносили зміни до списку виборців у день голосування без рішення суду (63 особи)».

На 25-му виборчому окрузі, за даними ЦВК, найбільше голосів набрав висуванець партії «Слуга народу», блогер Максим Бужанський (28,21%). Самовисуванець Загід Краснов – на третьому місці (14,67%).

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,94% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.

Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,16% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10%, «Голос» – 5,82%.

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.