США привітали український народ з «мирними та історичними» парламентськими виборами

Сполучені Штати Америки вітають український народ із «мирними та історичними парламентськими виборами, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів». Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, яку оприлюднив офіс речниці відомства Морґан Ортаґус.

«Ми вітаємо попередній висновок ОБСЄ, що вибори відбувалися з повагою до основних прав і свобод. Ми очікуємо на остаточні рекомендації ОБСЄ щодо вдосконалення виборчої практики та заохочення до їхньої реалізації. Ми працюватимемо з новим українським урядом і українським народом на шляху реформ, важливих для успіху України», – вказано в заяві.

«Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми продовжуємо підтримувати народ України на шляху розбудови сильної, успішної, демократичної країни в межах її міжнародно визнаних кордонів», – додають у зовнішньополітичному відомстві США.

В Україні 21 липня відбулися вибори до Верховної Ради. Половину конституційного складу парламенту українці обирали за партійними списками, ще частину – в одномандатних округах. Центральна виборча комісія України опрацювала понад 99% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.

Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,16% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,01%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,84%.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.