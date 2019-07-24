Радіо Свобода Daily: Вибори парламенту – результати і висновки

Результати виборів до Ради

П’ять партій долають п'ятивідсотковий бар'єр і проходять до Верховної Ради. Згідно з даними ЦВК, «Слуга народу» набирає 43,14% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,02%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,84%.

За попередніми підрахунками ЦВК, партія «Слуга народу» може отримати 131 мандат із 199 по мажоритарних округах. І цей цілковитий тріумф разом із не менш приголомшливим успіхом самої партії на парламентських виборах в Україні дає можливість пропрезидентській політичній силі сформувати одноосібну більшість у новій Верховній Раді. Радіо Свобода проаналізувало, де в Україні «слуги» отримали розгромну перемогу, а де – нищівну поразку.

Переважно маловідомі й молоді кандидати від президентської сили залишають позаду іменитих політиків-старожилів. Литвин, Пашинський, Ківалов, Третьяков, Жеваго та інші, очевидно, не потраплять до нового скликання Ради. Про це свідчать попередні підрахунки ЦВК. Про тих, хто довго був у Верховній Раді, а тепер пролітає повз парламент нового скликання, читайте в огляді Радіо Свобода.

А тепер – про тих кандидатів, хто, за результатами голосування, проходять до Ради, але взагалі не мають аніякісінького політичного досвіду. Від борця греко-римського стилю до директора коксохімічного заводу – Верховна Рада матиме новий вигляд. Ось п’ять висновків із цих виборів.

​Хто буде прем’єром?

І, звісно, чи не найбільшою інтригою зараз є питання – хто очолить уряд? Тепер президентові потрібен хтось, хто служив би народові на посаді прем’єр-міністра і вивів би економіку в безпечніші води, маневруючи поміж приголомшливою корупцією, дорогою війною з підтримуваними Росією бойовиками і потенційними переговорами із західними позикодавцями. Зеленський уже давав знати, що схиляється до призначення економіста чи когось із фінансовим або управлінським досвідом.​ Про можливих кандидатів – у матеріалі Радіо Свобода.

Також у партії «Слуга народу» вже заявили: хочуть відмовитися від партійного принципу під час формування Кабінету міністрів​.

​Кандидат на генпрокурора

Володимир Зеленський заявив, що одним із кандидатів на посаду керівника Генеральної прокуратури України є Руслан Рябошапка. Президент наголосив, що Україні потрібен новий генпрокурор. Зараз Рябошапка займає посаду заступника голови офісу президента.

Чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко наразі перебуває в офіційній відпустці. Раніше Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка. 2 липня Зеленський повторно звернувся в парламент щодо звільнення Луценка. Це питання в сесійній залі не розглядали.

​Що відбувається з розслідуванням вбивства Павла Шеремета?

Три роки тому журналіста Павла Шеремета підірвали у власному автомобілі прямо у середмісті Києва. Відтоді українська влада так і не назвала імен замовників та виконавців цього злочину. Існує ризик, що розслідування вбивства Шеремета може повторити долю справи Георгія Гонгадзе, вважає головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик. Втім, президент Зеленський, якому слідчі надали доступ до частини секретних даних, висловив сподівання на позитивний результат розслідування. «Із того, що я побачив, не можу казати, в який термін, але я думаю, що в нас із вами буде результат», – сказав Зеленський.

Боріс Джонсон: політичний портрет

Після підрахунку голосів 160 тисяч членів Консервативної партії на фініші змагання за лідерство у цій політичній силі Боріс Джонсон випередив свого головного суперника Джеремі Ганта і його проголосили лідером британських консерваторів. Джонсон набрав понад 50% голосів своїх однопартійців і тепер стане прем’єр-міністром Великої Британії. Але хто, власне, такий Боріс Джонсон? Пропонуємо портрет нового керівника Сполученого Королівства і британських консерваторів при владі.

Кандидат віддав агітаційні банери на Донбас для укріплення бліндажів

Голова прифронтового селища Новгородське, що на Донбасі, Микола Ленко, після виборів, в яких брав участь як кандидат в народні депутати, передав непотрібні агітаційні матеріали армії. Банери зроблені з брезенту, по краях мають спеціальні отвори для кріплення. Військовим такі банери можуть стати в нагоді при облаштуванні укріплень та тимчасових споруд. Зворотній бік банера має білий колір, що також можна використовувати для камуфлювання військових позицій та техніки взимку.

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