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23 Липень 2019, Київ 15:27
Новини | Свобода слова

Зеленському надали доступ до секретних даних про вбивство Шеремета

Автомобіль, у якому їхав Шеремет, Київ, 20 липня 2016 року

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що може надати президенту Володимиру Зеленському секретні дані слідства щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він заявив під час спільного з Зеленським брифінгу в Офісі президента.

«Пане президенте, якщо ви бажаєте, я можу надати вам дані з обмеженим доступом – я отримав на це дозвіл. Вам лише треба заповнити певні документи», – заявив очільник Нацполіції.

Зеленський погодився та підписав папери. Наразі в Офісі президента триває закрита зустріч, на якій голову держави знайомлять із секретною частиною слідства.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, у межах розслідування допитали 3,5 тисячі осіб. З метою ідентифікації підозрюваних була здійснена перевірка за допомогою систем Інтерполу, Європолу та глобальних пошукових систем.

«Встановлено та відпрацьовано всі автомобілі, які потрапили в поле зору Національної поліції та їх власники… На підставі отриманих ухвал суду в операторів мобільного зв’язку отримано інформацію по майже 44 тисячах абонентських номерів, 15 тисячах серійних номерів телефонів, 400 моніторингів, у кожному з яких від 4 до 200 тисяч з’єднань», – розповів Князєв.

Він зазначив, що з метою збереження доказової бази 28 червня повторно отримана ухвала суду про накладення арешту на інформацію всіх операторів мобільного зв’язку із січня по серпень 2016 року.

«Слідством висунута наступна версія злочину: професійна діяльність громадянина Шеремета на території України та за кордоном, зокрема в Білорусі та Росії; дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні; побутові та міжособистісні конфліктні ситуації; помилка в об’єкті злочину з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого, тобто власником був не загиблий Шеремет (а співзасновниця «Української правди» Олена Притула – ред.). Окремо перевіряється причетність до вбивства екстремістськи налаштованих груп», – заявив Князєв.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Національна спілка журналістів України вимагає від української владиякнайшвидшого розслідування вбивства Павла Шеремета і публічного звіту слідства про його результати.

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