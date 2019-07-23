Розслідування вбивства Шеремета має ознаки саботажу – Мусаєва-Боровик

Існує ризик, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета може повторити долю справи Георгія Гонгадзе. Таку думку висловила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик у коментарі Радіо Свобода.
Після брифінгу президента Володимира Зеленського та голови Нацполіції Сергія Князєва про перебіг розслідування цього резонансного убивства вона зазначила, що до справи Гонгадзе була прикута увага медіа, зокрема світових.
«Що ж до справи Павла Шеремета – то до неї стає дедалі менше інтересу, бо немає жодної нової інформації. Це пригнічує… Мати Павла, Людмила Шеремет, казала торік: вона не очікує, що справу буде розслідувано. Хочу, щоб вона помилялася. Бо для мене це особисто дуже важливо. І для України це важливо. У справі Гонгадзе замовники убивства досі не названі. Якщо це повториться, це означатиме, що в Україні нічого не змінилося», – наголосила Мусаєва-Боровик
Колега Павла Шеремета вбачає в тому, як триває розслідування, ознаки саботажу.
«Так, це можна назвати саботажем. Ми попросили у Володимира Зеленського зокрема і про політичну відповідальність з боку правоохоронних органів. Я сподіваюся, так само, як і суспільство, що новий парламент сформовано, а тому і керівники правоохоронних органів будуть звільнені. І тому я маю надію на якийсь зсув у справі Павла Шеремета», – припустила співрозмовниця Радіо Свобода.
- Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.
- 23 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у позитивному результаті розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Його заява пролунала після доповіді голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину та після того, як слідчі надали Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета.
- Український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі. Поховали його тільки у березні 2016. Замовників убивства так і не встановили.
- 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив у силі вирок.
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