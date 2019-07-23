Розслідування вбивства Шеремета має ознаки саботажу – Мусаєва-Боровик

Існує ризик, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета може повторити долю справи Георгія Гонгадзе. Таку думку висловила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик у коментарі Радіо Свобода.

Після брифінгу президента Володимира Зеленського та голови Нацполіції Сергія Князєва про перебіг розслідування цього резонансного убивства вона зазначила, що до справи Гонгадзе була прикута увага медіа, зокрема світових.

«Що ж до справи Павла Шеремета – то до неї стає дедалі менше інтересу, бо немає жодної нової інформації. Це пригнічує… Мати Павла, Людмила Шеремет, казала торік: вона не очікує, що справу буде розслідувано. Хочу, щоб вона помилялася. Бо для мене це особисто дуже важливо. І для України це важливо. У справі Гонгадзе замовники убивства досі не названі. Якщо це повториться, це означатиме, що в Україні нічого не змінилося», – наголосила Мусаєва-Боровик

Колега Павла Шеремета вбачає в тому, як триває розслідування, ознаки саботажу.

«Так, це можна назвати саботажем. Ми попросили у Володимира Зеленського зокрема і про політичну відповідальність з боку правоохоронних органів. Я сподіваюся, так само, як і суспільство, що новий парламент сформовано, а тому і керівники правоохоронних органів будуть звільнені. І тому я маю надію на якийсь зсув у справі Павла Шеремета», – припустила співрозмовниця Радіо Свобода.