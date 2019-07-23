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23 Липень 2019, Київ 16:54
Новини | Політика

Президент про доповідь щодо вбивства Шеремета: думаю, у нас буде результат

Журналіста Павла Шеремета вбили в липні 2016 року

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Президент України Володимир Зеленський впевнений у позитивному результаті розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Його заява пролунала після доповіді голови Національної поліції України Сергія Князєва про хід розслідування злочину.

«Із того, що я побачив, не можу казати, в який термін, але я думаю, що в нас із вами буде результат. І, дійсно, ми знайдемо… Поліція, до них долучаться прокуратура і СБУ, допоможуть закінчити цю справу. І людей, які вчинили вбивство, буде знайдено», – сказав Зеленський.

Слідчі надали Зеленському доступ до частини секретних даних про вбивство Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Палаючий автомобіль, в якому був Шеремет, після cмертельного вибуху (відео)
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Палаючий автомобіль, в якому був Шеремет, після cмертельного вибуху (відео)

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