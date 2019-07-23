ЦВК залишилося опрацювати близько 1% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала майже 99% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.

Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,14% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,02%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,84%.

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.