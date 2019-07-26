На ОВК у Кривому Розі поліція вивчає комп’ютери і виборчу документацію

У Кривому Розі у приміщенні окружної виборчої комісії №37 поліція здійснює слідчі дії – вивчає комп’ютери і виборчу документацію ОВК. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділенні поліції.

За даними поліції, слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження, яке відкрили за статтею 158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів). Поліцейські, за рішенням суду, отримали доступ до комп’ютерів ОВК.

Як стало відомо Радіо Свобода, на місці присутні двоє членів ОВК і юрист.

У громадянській мережі «Опора» повідомили, що поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактами, виявленими спостерігачами «Опори» на 27 виборчому окрузі, – щодо публікації недостовірної інформації на плакатах, розміщених на виборчих дільницях.

За даними «Опори», у день голосування на плакатах з інформацією про кандидатів виявилась невідповідність даних тим, що розміщені на сайті ЦВК. Так, було зазначено, що кандидат Микола Фартушний є висуванцем партії «Слуга народу», хоча насправді він був самовисуванцем. Поряд із недостовірними плакатами були плакати справжнього висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.

Водночас кандидат у народні депутати по цьому округу, висуванець партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який посів друге місце за офіційними підсумками виборів, повідомив Радіо Свобода, що через суд вимагає перерахунку голосів на окрузі.

За його словами, подання 26 липня розпочав розглядати Окружний адміністративний суд в Дніпрі, однак зараз у судовому засіданні оголошена перерва.

За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині із 17 представників «Слуги народу»-мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.