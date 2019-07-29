ЦВК визнала обраними перших 35 народних депутатів

Центральна виборча комісія України визнала обраними перших 35 народних депутатів.
Згідно з повідомленням, народними депутатами визнали переможців виборів у 35 одномандатних округах:
- Ігоря Палицю (окург №22)
- Ірину Констанкевич (№23)
- Кирила Нестеренка (№26)
- Ганну Лічман (№30)
- Володимира Захарченка (№31)
- Романа Каптєлова (№36)
- Мусу Магомедова (№45)
- Юрія Солода (№47)
- Максима Єфімова (№48)
- Вадима Новинського (№57)
- Сергія Магеру (№58)
- Дмитра Лубінця (№60)
- Ігора Герасименка (№62)
- Богдана Кицака (№63)
- Василя Петьовку (№72)
- Владислава Поляка (№73)
- Геннадія Касая (№74)
- Романа Соху (№75)
- Дмитра Нальотова (№144)
- Юрія Шаповалова (№146)
- Костянтина Касая (№149)
- Олексія Мовчана (№150)
- Андрія Деркача (№159)
- Володимира Гевка (№167)
- Вікторію Кінзбурську (№171)
- Олександра Бакумова (№173)
- Євгена Пивоварова (№175)
- Дмитра Микишу (№181)
- Миколу Стефанчука (№187)
- Сергія Лабазюка (№188)
- Антона Яценка (№200)
- Максима Перебийніса (№212)
- Артема Дубнова (№213)
- Богдана Яременка (№215)
- Романа Грищука (№222)
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
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