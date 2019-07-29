ЦВК визнала обраними перших 35 народних депутатів

Центральна виборча комісія України визнала обраними перших 35 народних депутатів.

Згідно з повідомленням, народними депутатами визнали переможців виборів у 35 одномандатних округах:

Ігоря Палицю (окург №22) Ірину Констанкевич (№23) Кирила Нестеренка (№26) Ганну Лічман (№30) Володимира Захарченка (№31) Романа Каптєлова (№36) Мусу Магомедова (№45) Юрія Солода (№47) Максима Єфімова (№48) Вадима Новинського (№57) Сергія Магеру (№58) Дмитра Лубінця (№60) Ігора Герасименка (№62) Богдана Кицака (№63) Василя Петьовку (№72) Владислава Поляка (№73) Геннадія Касая (№74) Романа Соху (№75) Дмитра Нальотова (№144) Юрія Шаповалова (№146) Костянтина Касая (№149) Олексія Мовчана (№150) Андрія Деркача (№159) Володимира Гевка (№167) Вікторію Кінзбурську (№171) Олександра Бакумова (№173) Євгена Пивоварова (№175) Дмитра Микишу (№181) Миколу Стефанчука (№187) Сергія Лабазюка (№188) Антона Яценка (№200) Максима Перебийніса (№212) Артема Дубнова (№213) Богдана Яременка (№215) Романа Грищука (№222)

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.