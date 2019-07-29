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29 Липень 2019, Київ 19:24
Новини | Політика

ЦВК визнала обраними перших 35 народних депутатів

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня 2019 року

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Центральна виборча комісія України визнала обраними перших 35 народних депутатів.

Згідно з повідомленням, народними депутатами визнали переможців виборів у 35 одномандатних округах:

  1. Ігоря Палицю (окург №22)
  2. Ірину Констанкевич (№23)
  3. Кирила Нестеренка (№26)
  4. Ганну Лічман (№30)
  5. Володимира Захарченка (№31)
  6. Романа Каптєлова (№36)
  7. Мусу Магомедова (№45)
  8. Юрія Солода (№47)
  9. Максима Єфімова (№48)
  10. Вадима Новинського (№57)
  11. Сергія Магеру (№58)
  12. Дмитра Лубінця (№60)
  13. Ігора Герасименка (№62)
  14. Богдана Кицака (№63)
  15. Василя Петьовку (№72)
  16. Владислава Поляка (№73)
  17. Геннадія Касая (№74)
  18. Романа Соху (№75)
  19. Дмитра Нальотова (№144)
  20. Юрія Шаповалова (№146)
  21. Костянтина Касая (№149)
  22. Олексія Мовчана (№150)
  23. Андрія Деркача (№159)
  24. Володимира Гевка (№167)
  25. Вікторію Кінзбурську (№171)
  26. Олександра Бакумова (№173)
  27. Євгена Пивоварова (№175)
  28. Дмитра Микишу (№181)
  29. Миколу Стефанчука (№187)
  30. Сергія Лабазюка (№188)
  31. Антона Яценка (№200)
  32. Максима Перебийніса (№212)
  33. Артема Дубнова (№213)
  34. Богдана Яременка (№215)
  35. Романа Грищука (№222)

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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