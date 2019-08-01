Апеляційний суд скасував перерахунок голосів на окрузі, де переміг член фракції БПП

Апеляційний суд скасував рішення Житомирського окружного адміністративного суду щодо перерахунку голосів на 64-му окрузі, де народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Арешонков переміг кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова та депутата «Народного фронту» Сергія Пашинського. Про це на брифінгу розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Хочу відмітити, що в даному випадку суд аналізував дуже серйозно і статті закону, статтю 94, якою встановлений перелік підстав, відповідно до яких є обов’язок чи право окружної виборчої комісії здійснити перерахунок голосів», – зазначила вона.

Як заявила Сліпачук, суд дійшов висновку, що «заявник мав усі можливості брати участь у виборах на рівних умовах з іншими кандидатами і що він не довів наявності яких-небудь ознак порушення його прав».

28 липня Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на дострокових парламентських виборах в 64 окрузі, де переміг чинний народний депутат, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Арешонков.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, самовисуванець Володимир Арешонков отримав 27,63%, В’ячеслав Сігачов – 26,83%. Третє місце посів народний депутат від «Народного фронту», самовисуванець Сергій Пашинський (18,04%).

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.