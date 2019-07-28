Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Липень 2019, Київ 01:11
Новини | Політика

Житомирський суд зобов’язав перерахувати голоси на окрузі, де переміг член фракції БПП

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня

Дивитись коментарі

Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на дострокових парламентських виборах в 64 окрузі, де переміг чинний народний депутат, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Арешонков.

Суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, самовисуванець Володимир Арешонков отримав 27,63%, В’ячеслав Сігачов – 26,83%. Третє місце посів народний депутат від «Народного фронту», самовисуванець Сергій Пашинський (18,04%).

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG