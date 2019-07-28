Житомирський суд зобов’язав перерахувати голоси на окрузі, де переміг член фракції БПП

Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на дострокових парламентських виборах в 64 окрузі, де переміг чинний народний депутат, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Арешонков.

Суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, самовисуванець Володимир Арешонков отримав 27,63%, В’ячеслав Сігачов – 26,83%. Третє місце посів народний депутат від «Народного фронту», самовисуванець Сергій Пашинський (18,04%).

Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.