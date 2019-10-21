Комік Сівохо заявляє про своє призначення радником голови РНБО Данілова

Комік, актор та колишній кандидат до Верховної Ради від «Слуги народу» Сергій Сівохо заявляє про призначення радником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Світлину посвідчення він оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці. За словами Сівохо, він займатиметься питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу.

«Починаю тиждень з нової посади: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важкої роботи», – прокоментував він.

РНБО наразі публічно не підтверджувала призначення Сівохо.

Сергій Сівохо відомий своєю участю у КВК, а також суддівством у проєкті «Ліга Сміху», засновником і ведучим якого тривалий час був чинний президент Володимир Зеленський.

Сівохо також балотувався до Верховної Ради як представник «Слуги народу» на дочасних виборах 2019 року (49 мажоритарний округ, Донецька область, село Дружківка), однак посів третє місце після кандидатів від «Опозиційної платформи «За життя» та «Опозиційного блоку».