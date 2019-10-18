Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Затверджено наступну структуру апарату РНБО:

секретар;

перші заступники секретаря;

заступники секретаря;

керівник Апарату;

перший заступник керівника Апарату;

заступники керівника Апарату;

Служба секретаря;

Служба з питань зовнішньої безпеки;

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;

Служба з питань державної та громадської безпеки;

Служба з питань воєнної безпеки;

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;

Служба з питань економічної безпеки;

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;

Служба Головного ситуаційного центру;

Служба організаційного забезпечення;

Служба з питань стратегічного планування та аналізу;

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;

Служба з правових питань;

фінансова служба;

Служба управління персоналом;

Служба режимно-секретної роботи;

Служба координаційної та адміністративної роботи

15 жовтня Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з документом, до складу відомства введений новий секретар РНБО Олексій Данілов, новий голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимова та перший заступник голови СБУ Владислав Бухарєв. Водночас президент вивів зі складу РНБО колишнього секретаря Олександра Данилюка.