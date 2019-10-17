СБУ та РНБО «забули» внести у список санкцій фірму Дерипаски, яка працює в Україні та вивозить сировину в РФ – «Схеми»

В пропозиціях СБУ, на основі яких був сформований санкційний список, не виявилось дочірніх компанії зі складу «Об’єднаної компанії «Русал», яку контролює впливовий російський олігарх Олег Дерипаска і які вільно працюють в Україні і з Україною. Серед них – компанія, яка є власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», що видобуває на Сумщині унікальний високочистий кварцит і вивозить в Росію. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Надра на експорт».

У травні 2018 року до українського санкційного списку Рада національної безпеки та оборони за поданням Служби безпеки України внесла самого олігарха Олега Дерипаску та три пов’язані із ним компанії.

Зазначається, що до списку увійшли підприємства, які «протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок у збройні сили Російської Федерації». Зокрема, там зазначені: об’єднана компанія (ОК) «Российский алюминий» («РусАл») – а саме її московський офіс, а також кіпрські компанії олігарха Judson Trading Limited та Velbay Holdings Ltd.

Санкції накладено терміном на три роки. Однак «Схеми» встановили, що впливовий російський олігарх і досі володіє в Україні майже десятком інших, реально працюючих, компаній, які не потрапили під санкції.



Серед них – кіпрська United Company Rusal Silicon Limited, яка є власником ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів». Там видобувають унікальний кварцит – мінерал, з якого видобувають кремній. Не внесла СБУ до санкційного списку також нідерландську Emergofin B.V. – кінцевого бенефіціара United Company Rusal Silicon Limited.

Водночас, Emergofin B.V. – одна із компаній, яка підозрюється Службою безпеки у «фактичному знищенні виробничих потужностей Запорізького алюмінієвого комбінату».

У 2006 році Олег Дерипаска разом з партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату – найбільшого в Україні виробника цього металу і конкурента компанії олігарха «Русал». Але вже за кілька років, за даними СБУ, нові власники поступово довели завод до повного банкрутства. За інформацією правоохоронців, звідти зрештою вивели гроші, вивезли обладнання, а Баницький кар’єр, який був частиною заводу, виділили в окреме підприємство. В 2011-му Україна повернула запорізький завод у державну власність, що спричинило судову тяганину, яка триває і досі.

Водночас саме Emergofin B.V. зараз залучена до судового позову Дерипаски, який виступає проти повернення акцій Запорізького алюмінієвого комбінату державі. Олігарх вирішив, що є постраждалою стороною у процесі повернення заводу Україні і запросив компенсацію у майже 40 мільйонів доларів. Суди тривають досі.

У відповідь на запит «Схем» щодо причини такого вибіркового підходу до санкцій щодо компаній олігарха у РНБО відповіли, що «пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до О. Дерипаски та пов’язаних з ним юридичних осіб були винесені на розгляд РНБО Службою безпеки України». У свою чергу, в СБУ журналістам так і не надали відповідь по суті, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, які належать російському олігарху.

Але натомість підкреслили, що Запорізький алюмінієвий завод та родовище кварцитів у Баничах – вже у власності держави.