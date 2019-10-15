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15 Жовтень 2019, Київ 15:41
Новини | Політика

Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов

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Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президентові Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону «Про Службу безпеки України», повідомляє пресслужба СБУ.

«Пріоритетними напрямами реформування СБУ є відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи; впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація; підвищення рівня соціального забезпечення співробітників; мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки; удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами; вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, проєкт закону про СБУ також передали до РНБО та Національного інституту стратегічних досліджень.

/**/ /**/ /**/ Президент Володимир Зеленський (п) та генпрокурор Руслан Рябошапка
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На реформуванні СБУ наполягають іноземні партнери України, зокрема, в частині позбавлення служби повноважень у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю.

2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив схвалити концепцію реформування СБУ та ухвалити нову редакцію закону про спецслужбу.

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