Баканов подав Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президентові Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону «Про Службу безпеки України», повідомляє пресслужба СБУ.

«Пріоритетними напрямами реформування СБУ є відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій; розширення контррозвідувального вектору роботи; впровадження гнучкої структури; оптимізація кадрового складу; демілітаризація; підвищення рівня соціального забезпечення співробітників; мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки; удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами; вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, проєкт закону про СБУ також передали до РНБО та Національного інституту стратегічних досліджень.

На реформуванні СБУ наполягають іноземні партнери України, зокрема, в частині позбавлення служби повноважень у сфері боротьби з економічною та організованою злочинністю.

2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив схвалити концепцію реформування СБУ та ухвалити нову редакцію закону про спецслужбу.