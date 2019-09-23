Зеленський підписав закон про реформування органів прокуратури

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу органів прокуратури, повідомляє Офіс президента.

Це сталося того ж дня, коли закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Верховна Рада підтримала документ у другому читанні 19 вересня.

Законопроєкт передбачає реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора, ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

Закон набирає чинності наступного дня після його оприлюднення в офіційній пресі.

29 серпня генеральним прокурором України став заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.