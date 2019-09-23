Разумков підписав закон про Офіс генпрокурора

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора. Відповідні дані оприлюднені на сайті парламенту.

23 вересня закон направили на підпис президенту України.

Верховна Рада підтримала документ у другому читанні 19 вересня.

Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

Закон набуває чинності на наступний день після його публікації в офіційній пресі.

29 серпня генеральним прокурором України став заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.