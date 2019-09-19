Закон про імпічмент передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)», документ передали на підпис президентові. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» в першому читанні і в цілому 10 вересня.

Документ ухвалений виключно силами депутатів від партії «Слуга народу». В інших фракціях законодавчу ініціативу голови держави назвали недостатньою й заскладною, а також наголосили на порушенні регламенту Верховної Ради під час розгляду проекту закону.

Закон про імпічмент, внесений у Верховну Раду Володимиром Зеленським, визначає засади притягнення президента України до відповідальності шляхом усунення з посади.

Згідно з документом, процедура імпічменту має ініціюватися більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої повинні входити народні депутати України (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Ця ТСК готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про обвинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного суду України для отримання висновку щодо додержання процедури розслідування і розгляду справи і до Верховного суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неухвалення постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.